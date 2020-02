The Personal History of David Copperfield è basato sul popolare romanzo scritto da Charles Dickens

Il film segna il ritorno di Armando Iannunci, accompagnato da un cast di alto livello. Ora è disponibile un nuovo trailer U.S. per The Personal History of David Copperfield, adattamento del famoso romanzo di Charles Dickens. Il titolo del film rappresenta un’abbreviazione di quello del libro dal quale è tratto, ovvero The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery.

Pubblicato nel 1850, il romanzo di Dickens racconta la storia di un ragazzino mandato prima a vivere con la famiglia, poi in un collegio e infine nella casa di un patrigno poco affettuoso. Fuggito via, il protagonista si rifugia dalla zia, riuscendo a completare la sua formazione e divenire un autore di successo, alla ricerca della felicità e dell’amore.

Il film segna la nuova fatica di Armando Iannucci, impegnato come regista e produttore, noto per aver creato la serie Veep e per aver diretto il film satirico Morto Stalin, se ne fa un altro. Oltre a Dev Patel e Aneurin Barnard, il cast dell’adattamento in costume comprende Hugh Laurie, Tilda Swinton e Peter Capaldi. Di seguito potete vedere il nuovo trailer U.S. e leggere la sinossi ufficiale. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche americane il 20 maggio.

