Il Re Leone non è propriamente un live-action ma è progettato per apparire il più reale possibile

Il film di Jon Favreau sull’iconico film d’animazione Disney arriverà nei cinema americani a luglio (ad agosto in Italia), e i Walt Disney Studios stanno finalmente iniziando a dare il via al marketing in tutto il mondo. Pochi giorni dopo l’uscita di alcuni nuovi spot e poster TV, ecco arrivare un trailer giapponese per Il Re Leone.

Il nuovo trailer, che potete vedere A QUESTO LINK, si concentra principalmente su Simba da cucciolo e sulla sua relazione con suo padre, Mufasa. Include la scena iconica “tutto ciò che è illuminato dal sole”, così come la sequenza in cui Simba si avventa su Zazu. Proprio come ogni altro materiale pubblicato finora, questo trailer internazionale è pieno di nostalgia.

Il regista Jon Favreau e il suo team hanno creato il film completamente in digitale, sebbene il loro obiettivo fosse sempre quello di far sembrare i personaggi animali veri. Quindi, anche se se tutto è stato animato digitalmente, dovrebbe comunque avere l’aspetto di un film in live-action.

Il Re Leone arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto.