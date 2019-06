Rocketman e non solo – I 7 film sulle star della musica da vedere

1. Io non sono qui (2007) di Todd Haynes

Indubbiamente una delle operazioni cinematografiche più interessanti adottate non solo per riportare la figura di un cantante realmente esistito, ma per costruire l’identità mutevole di un personaggio. Nel racconto filmico della vita di Bob Dylan, il regista Todd Haynes scompone il cantautore per riportarlo attraverso diverse età, diverso colore, persino diverso sesso. Una poetica che insegue le parole dei testi del vincitore del premio Nobel per la letteratura e si configura in un protagonista mai stato più sfaccettato.