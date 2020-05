Anche questa settimana sono state numerose le news di cinema. Da un possibile ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman alla prossima edizione del festival di Venezia, tra indiscrezioni e nuove uscite, riviviamo insieme le principali novità che sono trapelate nella settimana appena passata tra lunedì 25 e venerdì 29 maggio 2020!

#SUNDAYREMIX: tutto ciò che è successo questa settimana in 6 news di cinema

Dopo il primo Sonic – Il Film, il celebre personaggio ispirato al mondo dei videogiochi ritornerà sul grande schermo per un sequel, confermato da Paramount Pictures e SEGA, come torneranno alla regia Jeff Fowler e alla sceneggiatura Pat Casey e Josh Miller.

Era ormai da tempo fuori dall’universo DC e nel frattempo si è fatto vedere anche su Netflix nei panni di Geralt Di Rivia in The Witcher. Eppure Henry Cavill pare non aver ancora chiuso con Superman: l’attore sarebbe infatti in trattative per tornare ad interpretare l’Uomo d’Acciaio.

Recentemente avevamo scoperto che il già notoriamente temerario Tom Cruise sarà protagonista di un film girato sullo spazio: questa settimana veniamo a sapere che sarà il regista di Mr & Mr. Smith, Doug Liman, a dirigere la pellicola.

Ha rimandato il Festival di Cannes e fa tremare anche gli Oscar 2021, ma l’emergenza COVID-19 sembra non smuovere la Mostra del Cinema di Venezia. Il Governatore del Veneto e membro del CdA Luca Zaia ha confermato infatti che la manifestazione si terrà a settembre come previsto.

In ogni caso quella che stiamo attraversando è una stagione nera per il mondo del cinema e delle serie TV, tra produzioni rimandate, date di uscita posticipate, ma soprattutto tecnici e addetti ai lavori che si sono ritrovati senza lavoro né fonte di reddito: questa settimana, finalmente, è stato trovato l’accordo su un protocollo di sicurezza che permetta la ripresa delle varie produzioni.

Dopo il successo di The Irishman su Netflix, il prossimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, sarà un originale Apple e distribuito da Paramount in tutto il mondo. Protagonista della pellicola Leonardo DiCaprio.

