Tutti i film di Studio Ghibli da vedere su Netflix

13. La Storia della Principessa Splendente

Isao Takahata torna alla regia dopo quattordici anni per raccontare, attraverso le splendide immagini che solo lo Studio Ghibli sa regalare, una storia basata sull’antico racconto popolare giapponese Taketori monogatari.

Uscito in Giappone nel 2013, il film è stato presentato in anteprima mondiale a Cannes nel 2014 e in Italia durante il Lucca Comics & Games 2014, per poi raggiungere le sale cinematografiche con Lucky Red a novembre 2014.

Un giorno di Primavera, Okina, un anziano tagliatore di bambù, trova nel germoglio di una pianta una creatura luminosa che ha le sembianze di una principessa. Portata a casa dal giardiniere, questa si trasforma in una neonata, che viene adottata immediatamente. La piccola cresce molto in fretta, mentre l’uomo trova costantemente nello stesso campo alcune pepite d’oro e vestiti. 14. La ricompensa del gatto

Diretto da Hiroyuki Morita nel 2002, è considerato una specie di spin-off de I sospiri del mio cuore, dove i protagonisti del film in questione appaiono in ruoli minori. In Italia è stato presentato tre anni più tardi durante il Future Film Festival 2005, per poi uscire nelle sale italiane nel 2016 con Lucky Red.