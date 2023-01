Convitti, giacche di tweed, lezioni di latino, caffè nero: queste sono solo alcune delle cose che illustrano e descrivono il mondo accademico dark. L’estetica è diventata una tendenza popolare tra i giovani adulti che desiderano veramente ampliare le loro prospettive su quasi qualsiasi cosa, ma in particolare sull’arte della letteratura. Il mondo accademico oscuro è un tipo di estetica che romanticizza il desiderio di conoscenza, specialmente nella letteratura e negli studi classici. Potrebbe essere espresso attraverso la moda, la fotografia, la scrittura e i film (come L’attimo fuggente). I film del mondo accademico oscuro sono spesso ambientati nella Ivy League o in prestigiose università e potrebbero comportare un caso di omicidio o semplicemente la ricerca di se stessi.

Con l’uscita di Mercoledì su Netflix nel 2022, i fan della Famiglia Addams non solo possono vedere i loro personaggi preferiti tornare in vita, ma possono anche vedere il tutto nel regno di un oscuro film accademico. L’unica altra uscita importante quest’anno relativa al filone della dark academia è stata Animali fantastici: i segreti di Silente, che però è stata una delusione commerciale e di critica. Tuttavia, con il sottogenere molto popolare dei film drammatici che occupa un posto così rispettato nella storia del cinema, ci sono molti film del passato che possiedono i tratti oscuri del mondo accademico, dalle biblioteche ammuffite all’amore per tutto ciò che è arte, letteratura, e il mondo accademico, uno tra questi è L’attimo fuggente.

Ecco tutti i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente e il filone della dark academia

1. Will Hunting – Genio ribelle è tra i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente

Will Hunting – Genio ribelle è un film della dark academia che mostra cosa acccade quando qualcuno di una classe sociale inferiore si trasferisce nelle arti superiori e scopre di non appartenere più a un posto in cui si sente a suo agio. Matt Damon interpreta Will Hunting, un brillante genio matematico in grado di risolvere qualsiasi problema, guadagnandosi un posto all’università, un obiettivo che nessuno dei suoi amici d’infanzia potrebbe mai raggiungere. Questo lo mette in una situazione difficile, in quanto i suoi amici non capiscono i suoi nuovi traguardi. Robin Williams ha goduto di un’esibizione eccezionale nei panni del suo mentore, il dottor Sean Maguire, un uomo che ha fatto tutto il possibile per aiutare Will a inserirsi nell’oscuro mondo accademico che non conosceva affatto.

2. A Beautiful Mind

Uscito nel 2001 e diretto da Ron Howard, A Beautiful Mind racconta la storia del matematico John Nash. Nonostante il film abbia suscitato polemiche per le inesattezze apportate alla vita di Nash e alla sua vera storia, l’intero film è intriso dei temi dei film oscuri del mondo accademico. Nash arriva all’Università di Princeton come vincitore della borsa di studio Carnegie per la matematica e incontra il suo nuovo compagno di stanza, uno studente di lettere di nome Charles Herman. Tuttavia, mentre il film va avanti, le cose non sono come sembrano e la vita di Nash finisce per cadere a pezzi, anche se riesce a raggiungere un altro successo quando gli viene assegnato il Premio Nobel nel 1994. Se avete amato L’attimo fuggente non puoi non averlo visto!

3. Sherlock Holmes è tra i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente

Naturalmente il genio detective Sherlock Holmes s’inserisce perfettamente nel tema dei film del mondo accademico oscuro. Anche se l’intero film non è ambientato in un’università, il suo amore per la conoscenza soddisfa ogni aspetto dell’estetica. Tutti conoscono Sherlock Holmes e tutti coloro che hanno un talento per i misteri e il crimine adoreranno sicuramente le sue avventure. L’ambientazione dark e l’atmosfera del film emanano il clima della vecchia Londra, piena di una società sinistra e malvagia. I fan rimarranno con il fiato sospeso per la maggior parte del tempo in questo film strabiliante e pieno di azione.

4. Dorian Gray è tra i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente

Affascinato dalla sua stessa bellezza, Dorian Gray decide di barattare la sua anima con il diavolo per mantenere la sua giovinezza. Basato sul romanzo di Oscar Wilde, Dorian Gray è una rappresentazione del desiderio umano di immortalità. Interpretato da Ben Barnes, Dorian è uno studente che incontra l’artista Basil Hallward e l’influente Lord Henry Wotton quando arriva a Londra per la prima volta. I tre diventano buoni amici finché Lord Wotton non avvelena la giovane mente di Dorian che, dopo aver scoperto che il suo ritratto dipinto da Basil aveva degli oscuri segreti, decide di metterlo sotto chiave. La storia coinvolge omicidi e dissolutezza, che portano un po’ di malvagità nel film.

5. The Social Network è tra i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente

The Social Network è un film che mostra cosa c’è di sbagliato nel mondo accademico dark. Anche se l’idea del tema è un romanticismo con la letteratura e l’arte, per lo più in un ambiente universitario, questo film ha mostrato il lato oscuro, in quanto presenta mascolinità tossica, giri snob della Ivy League e abitudini lavorative eccessivamente ossessive, seguite da tradimento e possibile furto di diritti intellettuali. Il film mostra l’ascesa di Facebook da parte dei suoi fondatori e l’idea che il concetto originale avrebbe dovuto aiutare a connettere quegli studenti a Cambridge. Tuttavia, come per ogni buona idea, dietro c’era un’oscurità che corrompeva tutto ciò che toccava.

6. Giovani ribelli – Kill Your Darlings

L’attimo fuggente è il vostro film preferito, allora non potete perdervi Giovani ribelli – Kill Your Darlings, liberamente basato sulle vite dei poeti Allen Ginsberg e Lucien Carr, che hanno frequentato la Columbia University e sono stati coinvolti nell’omicidio di una delle loro conoscenze. Interpretato da Daniel Radcliffe, Ginsberg stringe un’inusuale amicizia con Carr (interpretato da Dane DeHaan). Il film ha ottenuto recensioni positive grazie alla chimica tra i due attori e la storia in generale. Per quanto riguarda la sua accuratezza storica, il segretario di Ginsberg ha confermato alcune inesattezze, che sono solo di scarso valore.

7. La teoria del tutto è tra i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente

Un altro film molto simile a L’attimo fuggente è La teoria del tutto, un film biografico sul famoso scienziato Stephen Hawking. Eddie Redmayne ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di Hawking. Quest’ultimo era venuto a conoscenza della sua malattia del motoneurone e ciò nonostante non ha permesso che questo influisse sul suo desiderio di raggiungere i propri obiettivi nella vita. Dato che il film inizia con la carriera di Hawking all’Università di Cambridge come aspirante astrofisico, questo film si inserisce abbastanza bene nel mondo dei film dark del mondo accademico. Alla fine, è la spinta di Hawkins che gli permette persino di eclissare gli accademici che una volta sono stati i suoi insegnanti.

8. The Imitation Game

L’intelligence britannica appena creata recluta il genio matematico di Cambridge Alan Turing (interpretato da Benedict Cumberbatch) per decifrare i codici nazisti che i crittoanalisti ritenevano indistruttibili. Turing analizza i messaggi di Enigma mentre costruisce una macchina per decifrarli. Tuttavia, il presunto lieto fine diventa aspro quando viene mandato in prigione, dopo aver scoperto che Turing è omosessuale. Uno dei temi più comuni dei film dell’accademia dark sono le questioni LGBTQ+. Questa estetica copre tutti i sessi ed è molto inclusiva, quindi spesso presenta storie di autoesplorazione ed espressione.

9. Posh è tra i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente

Con Sam Claflin, Max Irons, and Douglas Booth, questo film ruota attorno a un gruppo di studenti dell’Università di Oxford che si uniscono a una società segreta dove apprendono che una reputazione può essere rovinata in una sola sera. Il Riot Club è un club di bevute affermato che si vanta di denaro ed edonismo, cose di cui la maggior parte dei fan del cinema oscuro del mondo accademico sono ben consapevoli. L’estetica del film – sempre quella del mondo accademico dark di cui si contraddistingue anche L’attimo fuggente – è visivamente accattivante, specialmente quando il cast è composto da bei ragazzi in uniforme scolastica. I fan apprezzeranno anche la sua spettacolare cinematografia e il ritratto delle élite britanniche.

10. Mary Shelley è tra i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente

Questo dramma storico narra i primi anni di vita della scrittrice romantica Mary Shelley e la creazione della sua opera migliore, Frankenstein. Ambientato durante il 1800, questo film visivamente piacevole e di ispirazione gotica risveglierà sicuramente lo scrittore che si nasconde in ogni fan della letteratura. Interpretata da Elle Fanning, Mary Shelley è la moglie del poeta Percy Bysshe Shelley. Insieme ai loro amici Lord Byron, John Polidori e la sorellastra di Mary, Claire Clairmont, rimangono bloccati in una casa vicino al Lago di Ginevra. Lord Byron propone di giocare a scrivere una storia dell’orrore, dando così inizio al concepimento di Frankenstein. Se hai amato L’attimo fuggente devi assolutamente vederlo.

11. Il cardellino è tra i film da vedere se hai amato L’attimo fuggente

Il cardellino è basato sul romanzo di Donna Tartt con Ansel Elgort nel ruolo di Theodore Decker. Quando sua madre muore in un attentato terroristico, Theodore finisce per entrare in una vita criminale, in particolare nel mondo del furto d’arte. Il film segue Theodore per tutta la sua vita mentre impara lezioni lungo la strada e diventa un uomo senza figure genitoriali, ma con un innato desiderio sia di avere successo che di superare il suo trauma infantile. Il film è un racconto oscuro, con Theodore che si coinvolge nel mondo dell’arte e della letteratura classica. Questo rende Il cardellino un film accademico dark senza annoiare con gli aspetti universitari del genere.

12. Tolkien

Tutti conoscono Il signore degli anelli di J.R.R. Tolkien e questo biopic racconta le origini del professore inglese e della sua ispirazione che l’ha portato a creare il celebre franchise. Tolkien trova affetto e ispirazione tra un gruppo di emarginati. La loro fratellanza si rafforza gradualmente man mano che Tolkien affronta la sua relazione con Edith Bratt e lo scoppio della prima guerra mondiale. In seguito, queste esperienze lo ispirano a creare il mondo fantastico di The Hobbit e Il signore degli anelli. Il film, come L’attimo fuggente, ha tutti gli elementi dei film dell’accademia dark, dai loro outfit al frequentare l’università, tutto raffigura quell’estetica.

