1. Re Agnarr e la regina Iduna

I genitori di Elsa e Anna, il re Agnarr e la regina Iduna, sono apparsi già nel primo film, ma solo brevemente. In Frozen 2 scopriremo molto di più di questi due personaggi, perché saranno loro stessi a spiegare come mai fossero così riluttanti nell’incoraggiare Elsa ad abbracciare i suoi poteri. Il padre del re e nonno delle due protagoniste, Runeard, era un uomo severo, che non si fidava della magia. Runeard è stato ucciso brutalmente in una battaglia nella foresta contro il Northuldra, che maneggiava la magia, mentre suo figlio – allora quattordicenne – scappava. Agnarr fu salvato da un uomo misterioso, tornando a casa sfregiato e raccontando ciò che era accaduto.

A differenza di suo marito, la regina Iduna non ha origini reali, anzi le sue origini sono fin troppo umili. Ha sempre cercato di assicurarsi che le sue figlie si sentissero al sicuro, anche se ciò significava nascondere loro il passato. In segreto ha cercato vari modi per aiutare sua figlia, il suo popolo e il mondo.