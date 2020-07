1. Amore

Non andartene docile in quella buona notte. Infuriati, infuriati, contro il morire della luce.

Nello scrivere i suoi personaggi Christopher Nolan ha un approccio ambivalente, improntato su una forte volontà di creare un’empatia tra loro e lo spettatore, ma sempre riservandosi la possibilità di strumentalizzarne destini e, soprattutto, sentimenti in nome della classica “visione più ampia” o, per meglio dire, la funzione narrativa della pellicola. Funzione estremizzata in Inception e in The Prestige, quando i protagonisti acquisiscono una valenza metanarrativa, diventando reincarnazioni del regista stesso e parte di un trattato espositivo sul suo cinema.

Tra i sentimenti più affrontati e che più sono stati espressi da questa duplice lingua c’è quello dell’amore. Onnipresente nella filmografia nolaniana nelle sue varie declinazioni: l’amore per una donna di Cobb, Bane e Angier, l’amore per la patria in Dunkirk, l’amore per la verità di Lenny, l’amore per la giustizia di Lenny, di Bruce Wayne e del detective Dormer e via dicendo.

Questo perché questo particolare sentimento, ancora più della vendetta, è per Christopher Nolan la principale motivazione che mette i suoi protagonisti in movimento, esattamente la dimensione in cui a lui interessa ritrarli, perché solo così diventano quelle singolarità in grado di compiere atti rivoluzionari, “Non è tanto chi sei, quanto quello che fai che ti qualifica“, no?

Su questa funzione narrativa si crea il ponte che lo porta alla sua versione più oggettiva teorizzata in Interstellar. È nel film di Nolan più kubrickiano che l’amore come semplice motivazione che lega Cooper e Murphy si trasforma in una forza della fisica, quindi logica, calcolabile e oggettiva, spogliata di ogni tipo di soggettiva umanità. Solo collocato in questa nuova dimensione esso diventa realtà tangibile e affidabile. Rotta in grado di trascendere tempo e spazio e quindi unica via per continuare a muoversi.