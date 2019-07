Men in Black: International supera Spider-Man: Far From Home nel weekend al Box Office Italia, ecco la classifica

Un weekend molto proficuo quello di apertura per Men in Black: International, lo spin-off del franchise che vede protagonisti questa volta Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Il film ha incassato € 1.102.682, seguito da Spider-Man: Far From Home, il cinecomic Marvel che nel finesettimana si è aggiudicato € 1.002.163. In terza posizione Serenity – L’isola dell’inganno, con Matthew McConaughey e Anne Hathaway, che ha incassato € 373.628. Segue al quarto posto della classifica Toy Story 4 con i suoi €328.381 alla sua quinta settimana di programmazione nelle sale. Più recente, uscito al cinema da due settimane, Edison – L’uomo che illuminò il mondo con Benedict Cumberbatch si classifica quinto (€218.957).

In sesta e in settima posizione si susseguono due uscite horror: il più recente Midsommar – Il villaggio dei dannati (€217.752) e Annabelle 3 (€ 217.752), al cinema da quattro settimane. All’ottavo posto troviamo Birba – Micio combinaguai (€ 140.850), mentre al nono posto troviamo, ancora in classifica a 8 settimane dall’uscita al cinema, Pets 2 – Vita da animali (€ 78.638). Altro grande veterano il live-action Disney di Aladdin (€ 51.221), che a 10 settimane dall’uscita in sala si tiene nella top 10 anche questo volta.