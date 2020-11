Il rapper Travis Scott vuole che i fan sappiano che il backlash relativo al suo costume di Batman per Halloween non è la ragione per cui ha chiuso il suo account Instagram

Almeno questo è quello che dicono i suoi rappresentanti in una nuova dichiarazione alla CNN. Secondo l’emittente: “Un rappresentante di Travis Scott ha detto alla CNN che la reazione di Halloween non ha nulla a che fare con la sua decisione di cancellare il suo account. In questo momento critico della nostra cultura, si sta prendendo una pausa dai social media per concentrarsi sulla sua famiglia e spera di incoraggiare i suoi fan a fare lo stesso“.

È difficile negare che in questo momento nel mondo (e negli Stati Uniti in particolare) ci sia sicuramente una forte quantità di angoscia. Le elezioni presidenziali, la pandemia di COVID-19 e la prospettiva di vacanze natalizie molto diverse e limitanti di certo non aiutano a lasciarsi andare a forme frivole di intrattenimento. Sicuramente, inoltre, Travis Scott sarà rimasto male per i commenti sul suo costume di Halloween di Brown Batman, e ciò ha contribuito alla sua decisione generale di prendersi una pausa dai social media.

La reazione alla foto ha riguardato tutto, dal colore marrone (alcuni lo hanno chiamato “scarafaggio”), all’audace posa della foto, che mostrava Scott con l’abito in stile Batman 1989 davanti ad alcune auto della stessa colorazione. Alcuni fan hanno affermato che il costume non era nel vero spirito di Batman, ma lasciamo questa opinione ai gusti più personali.

Travis Scott è reduce dal recente successo della collaborazione con Chris Nolan per la sua colonna sonora di Tenet e – nonostante questo scivolone – speriamo di vederlo tornare presto nuovamente sulla cresta dell’onda, osannato dai suoi fan.

Travis Scott deactivates his Instagram after people were clowning his Batman costume. pic.twitter.com/aUAXLDvjQj — Rap Alert (@rapalert2) November 1, 2020

