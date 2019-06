L’attore Tom Holland ritornerà in Spider-Man: Far From Home. Si tratta di un ruolo al quale è veramente legato. Ecco le sue dichiarazioni

Intimoriti del fatto che Tom Holland potrebbe non interpretare al lungo il personaggio di Spider-Man? Secondo l’attore del Marvel Cinematic Universe non c’è da preoccuparsi. In un’intervista rilasciata a Rotten Tomatoes Holland ci ha tenuto ad esprimere tutto il proprio amore per L’Uomo Ragno.

Don't worry #SpiderMan fans, @TomHolland1996 wants to play Peter Parker for a very long time. pic.twitter.com/voZI0g7s4r — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) June 27, 2019

Sinceramente vorrei interpretare Spider-Man fino a quando mi reggerò in piedi- ha dichiarato- Amo tantissimo questo personaggio ed era un sogno poterlo interpretare. Lo amo davvero. E adoro quello che riusciamo a fare con questi film e tutta la gente che riusciamo a raggiungere.

Tom Holland tornerà a brevissimo a vestire i panni di Spider-Man. Gli spettatori italiani potranno vederlo nelle sale cinematografiche il 10 luglio in Spider-Man: Far From Home.

Ecco la sinossi della pellicola: