The Irishman di Martin Scorsese che sta conquistando la critica è su Rotten Tomatoes con il punteggio di 100% fresh

Per la critica è stato amore a prima vista con The Irishman di Martin Scorsese, il film in arrivo su Netflix in tutto il mondo. Il che si riflette anche sul punteggio di esordio su Rotten Tomatoes: il film ha infatti ottenuto il punteggio 100% Fresh, che vuol dire che ad oggi non vi sono registrate recensioni negative.

The Irishman vede nel cast un trio d’eccezione, composto da Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Al centro delle vicende Frank Sheeran, veterano della seconda guerra mondiale dedito alla mafia, sviluppando le sue abilità da sicario in Italia. Nella sua vecchiaia, egli riflette sul suo passato e in particolare sulla scomparsa di Jimmy Hoffa, un leader sindacale suo vecchio amico. Il film, ispirato al libro di Charles Brandt, è scritto da Steven Zaillian (Millennium – Uomini che odiano le donne, Exodus – Dei e Re).

Il film di Martin Scorsese uscirà su Netflix il 27 novembre 2019.