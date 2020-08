Il tempo sta per scadere nei 12 nuovi poster di Tenet pubblicati dalla Warner Bros.

Warner Bros. ha pubblicato 12 nuovi poster di Tenet (tramite Vital Thrills) che accennano allo scadere del tempo nell’attesissimo film di Christopher Nolan, che uscirà a livello internazionale il 26 agosto prima di uscire in alcune sale nordamericane il 3 settembre.

L’attesissimo e misteriosissimo progetto di Christopher Nolan, Tenet, debutterà in 70 paesi tra cui Italia, Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Russia, Spagna e Regno Unito il 26 agosto, con alcuni territori che devono ancora ricevere una data di rilascio, mentre selezionate città degli Stati Uniti vedranno il film uscire il 3 settembre, in previsione del fine settimana del Labor Day.

Tenet è un thriller di spionaggio internazionale girato in sette paesi. John David Washington (BlacKkKlansman) è il protagonista, con un cast di supporto che include Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (Il cavaliere oscuro – Il ritorno) e Kenneth Branagh (Dunkirk).

Il regista ha suscitato l’attenzione del pubblico nel 2001 con il suo film indipendente Memento. Anche il suo successivo film, Insomnia, è stato un discreto successo, ma è stato solo quando Batman Begins è uscito nelle sale nel 2005 che Nolan è diventato a pieno titolo re del botteghino. The Prestige è stato l’ultimo film di Nolan a incassare meno di 200 milioni di dollari in tutto il mondo. I suoi altri film includono Il cavaliere oscuro, Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Inception, Interstellar e Dunkirk. Tenet è scritto da Nolan ed è realizzato in IMAX e 70 mm, una caratteristica che ha contribuito a renderlo così atteso. Nolan è il produttore cinematografico insieme alla sua compagna Emma Thomas. Di seguito potete vedere i nuovi poster:

