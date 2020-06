Il cast di Scream 5 è in via di definizione e ora comincia ad esserlo anche la data d’uscita

All’inizio di quest’anno è stato annunciato che i cineasti di Finché morte non ci separi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett riporteranno in vita il franchise di Scream per Spyglass Media Group, con David Arquette che ha confermato che riprenderà il ruolo di Dewey Riley nel prossimo Scream 5. Ora abbiamo appreso che Spyglass ha unito le forze con Paramount, e che lo studio è pronto a rilasciare il film!

Il piano è che Paramount rilasci il sequel senza titolo nel 2021. I dettagli della trama sono ancora mantenuti riservati, ma Scream 5 sarà una storia originale scritta da James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Finché morte non ci separi, Castle Rock) con Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak che produrranno per Spyglass. Il creatore Kevin Williamson sarà il produttore esecutivo. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo cinematografico Radio Silence (Finché morte non ci separi, V/H/S) dirigeranno e il terzo membro del trio di Radio Silence, Chad Villella, si occuperà della produzione esecutiva insieme a Williamson.

La fotografia principale inizierà alla fine di quest’anno a Wilmington, nella Carolina del Nord, protocolli di sicurezza permettendo. Sebbene Arquette sia il primo membro dell’ensemble del film ad essere stato ufficialmente annunciato, sono in corso trattative con altri membri del cast dei film della serie. Neve Campbell ha recentemente rivelato che sono in corso trattative sul sul potenziale ritorno come Sidney Prescott e Matthew Lillard ha persino manifestato interesse a tornare – e sembra sia una concreta possibilità. Radio Silence ha dichiarato in una recente dichiarazione:

È impossibile esprimere in pieno quanto il lavoro di Wes Craven e i film di Scream, in particolare, significhino per noi fan e quanto ci abbiano influenzato come narratori. Le incredibili storie di Kevin Williamson ci hanno intrattenuto e ispirato per decenni e siamo follemente onorati di avere l’opportunità di far parte del mondo cinematografico che Wes e Kevin hanno creato così brillantemente insieme. La straordinaria sceneggiatura di Jamie e Guy rende giustizia a questa eredità e siamo davvero entusiasti di dare vita al prossimo capitolo di Scream.

Williamson ha dichiarato: “Sono entusiasta di tornare a lavorare con David e con Jamie, Guy e Radio Silence nel prossimo Scream 5. La loro interpretazione del film è originale, creativa e onora l’eredità di Wes in un modo meraviglioso. Ready or Not è stato il mio film horror preferito dell’anno scorso e non vedo l’ora di vedere cosa porteranno i loro incredibili talenti nell’universo di Scream. Sono entusiasta di farne parte. “

“Solo il fatto che possiamo sederci in una stanza con Kevin Williamson e parlare di un nuovo film di Scream è un sogno diventato realtà per me. Per anni ho voluto vedere un nuovo film di Scream, e ora possiamo contribuire a realizzarne uno. Vogliamo che questa sia una lettera d’amore per i film che Wes e Kevin hanno creato insieme e per i fan”, ha dichiarato Vanderbilt.

Questa collaborazione riunisce Radio Silence con Sherak e Vanderbilt, che sono stati produttori della commedia horror di grande successo Ready or Not, scritta da Busick e Ryan Christopher Murphy per Fox Searchlight. Radio Silence ha anche contribuito ai film antologici Southbound e V / H / S, nonché al film horror sul mistero, La stirpe del male.

