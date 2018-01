Scappa – Get Out è un film horror che racconta i difficili rapporti interrazziali. È uscito a febbraio e ha superato immediatamente le aspettative che la gente avrebbe mai potuto avere per l’esordio alla regia di una delle menti della serie comica Key and Peele. Il film si è guadagnato recensioni entusiastiche, ha realizzato grandi incassi al botteghino e ha scatenato i fan alla ricerca di possibili messaggi nascosti, spesso subliminali (ne trovate a bizzeffe su Youtube).

E ora, quasi un anno dopo, ha vinto più premi della critica di qualsiasi altro film ed è diventato un candidato serio nella corsa agli Oscar, il primo dopo il classico Il silenzio degli innocenti. “È stato completamente folle”, ha detto il regista Jordan Peele in un’intervista a TheWrap. “Tutti i sogni che si avverano nello stesso anno in cui il mondo sta andando in m***a. Molto bizzarro”.

L’idea- concepita per la prima volta nel 2008 – era di realizzare un film di genere che potesse anche essere riempito di commenti sui rapporti di razza. Jordan Peele ha riempito il suo film di piccoli messaggi nascosti – ad un certo punto il personaggio di Daniel Kaluuya estrae del cotone dal bracciolo di una delle sedie dei suoi aguzzini, i suoi cosiddetti “padroni bianchi” – ma ha subito pensato che ci sarebbe voluto tempo perché il pubblico se ne accorgesse. Invece ci sono riusciti subito.

Pensavo che la gente avrebbe detto, ‘devo tornare a vederlo di nuovo dopo aver scoperto le svolte finali’ e forse cinque anni dopo qualcuno avrebbe scritto una tesi su sul film. Ma c’è stata così tanta conversazione a riguardo, ed è elettrizzante. Il film è stato progettato per essere l’antidoto per questa mancanza di conversazione sulla razza. E per trovare questi pezzi di pensiero e per sentire le persone che hanno nuove idee e raccogliere qualcosa che nessun altro ha raccolto,

Peele ha spesso parlato di come il finale originale di Scappa – Get Out fosse più oscuro, con il personaggio di Kaluuya arrestato per la morte della sua ragazza. Quel finale è stato progettato per stupire il pubblico e costringerli ad avere una conversazione sull’argomento, ma quando ha finito il film, ha sentito che il Paese stava già avendo quella conversazione, quindi l’ha ammorbidito.