Il franchise d’azione Rush Hour sta aggiungendo uno spin-off femminile

A differenza della serie televisiva sorella di Bad Boys e LA’s Finest, questo spin-off al femminile di Rush Hour sarà un progetto cinematografico, e apparentemente ha già una grande protagonista, indicata da THS come la superstar cinese BingBing Li (Shark – Il primo squalo, X-Men: Giorni di un futuro sparato), che sarebbe stata assegnata al ruolo di Jackie Chan.

Non si sa ancora chi prenderà il ruolo di Chris Tucker (ma non è difficile pensare che nomi come Tiffany Haddish debbano essere presi in considerazione). Rush Hour è uscito al cinema nel 1998 ed è diventato uno straordinario successo internazionale, guadagnando 244 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget da 30 a 35 milioni di dollari. Ha reso Chris Tucker re del botteghino e ha dato alla carriera già compiuta di Jackie Chan una nuova prospettiva di vita, dando alle arti marziali il suo primo grande successo cinematografico a Hollywood.

Ironia della sorte, l’anticipazione di vedere Chan alla ribalta nel cinema americano ha ispirato uno dei suoi fan a creare un database per classificare i film di Jackie Chan, raccogliendo le recensioni e valutandole. Quel piccolo sito, pubblicato poco prima che Rush Hour raggiungesse i cinema, sarebbe diventato Rotten Tomatoes!

Mentre questo spin-off al femminile di Rush Hour presumibilmente andrà in produzione, la serie principale si sta preparando per Rush Hour 4. Ecco cosa Chris Tucker ha detto ai giornalisti, all’inizio di quest’anno:

“Jackie Chan vuole farlo, io voglio farlo, [lo] studio vuole farlo, quindi stiamo provando a metterlo insieme … Ero decisamente giù finché non è stato messo bene insieme. E sembra che stia prendendo forma… sarà il rush di tutti i rush. Jackie è pronto e vogliamo farlo in modo che le persone non lo dimentichino mai“. Chan ha precedentemente aggiunto che vogliono tornare e farlo di nuovo per l’amore del franchise e dei fan, più che della busta paga:

“Non si tratta di soldi, si tratta di essere nel momento giusto per farlo, altrimenti per Rush Hour 4 saremo tutti uomini anziani“. Ho detto a Chris Tucker, “Prima che invecchiamo, ti preghiamo di fare Rush Hour 4.“