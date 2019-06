Avengers: Endgame si è consolidato al secondo posto rispetto ai film con gli incassi più alti di tutti i tempi, ma punta al primo posto, e per farlo deve battere Avatar di James Cameron

Avatar è l’attuale detentore del record al box office, con 2,778 miliardi di dollari in tutto il mondo, e anche se Avengers: Endgame sta stringendo la distanza con 2,751,4 miliardi di dollari, ha bisogno di qualche altro grande sprint per superare quell’ostacolo.

È per questo che i Marvel Studios aggiungeranno alcuni extra all’uscita cinematografica straordinaria di Avengers: Endgame, per attirare nuovi fan, e lo stesso Iron Man Robert Downey Jr. sta mettendo in chiaro che vuole che l’epopea Marvel conquisti la corona, alla fine della sua permanenza nelle sale.

Robert Downey Jr. ha condiviso alcune fan art sul suo account Instagram con la didascalia “Wanna make history? The #GAME hai yet to #END! Avengers rerelease … #AvengersEndgame #TeamStark special thanx @ogpepper su IG“.



Sembra che l’Avenger voglia che Endgame raggiunga la vetta dopo che lascerà ufficialmente le sale, e molti fan della Marvel la pensano allo stesso modo…e voi? Fate il tifo per lui? Fatecelo sapere nei commenti!