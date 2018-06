Secondo un recente rumor sembra che la mascotte della Nintendo, il celebre Super Mario, possa apparire in Ralph Spaccatutto 2

Il primo film è stato molto apprezzato per la presenza di numerosi personaggi celebri appartenenti ai video game, ma un personaggio in particolare era assente, ovvero Super Mario. A quanto pare, il franchise si farà perdonare in Ralph Spaccatutto 2, in base alle voci che anticipano la presenza di Mario.

Sulla pagina IMDB dell’atteso sequel, il doppiatore Charles Martinet appare nella lista del cast. Per coloro che non dovessero saperlo, Martinet presta la propria voce a Super Mario dal 1990 quindi, se fa parte del film, avrebbe senso scritturarlo per doppiare il personaggio.

Nel primo film erano inclusi Sonic e il nemico principale di Mario, Bowser. Sarebbe interessante vedere Mario sullo schermo e possibilmente assistere a una sua interazione con Ralph e Vanellope.