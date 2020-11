I film della Marvel sono sostanzialmente di interesse comune, non a caso sono i più seguiti al mondo. Tra i personaggi del MCU certamente la figura di Spider-Man, interpretato da Tom Holland a partire dal 2016, ha attirato molta attenzione e in moltissimi si domandano quanto abbia guadagnato Tom Holland interpretando il ruolo del supereroe.

Le origini di Spiderman

Il personaggio dell’Uomo Ragno/ Spiderman, alter ego di Peter Parker vede la sua prima apparizione su carta, visto che la storia (come sappiamo) è tratta dai fumetti. Creato dal grande scrittore Stan Lee insieme al disegnatore Steve Ditko, è stato negli anni interpretato da diversi attori. Il primo a dare un volto a questo supereroe è stato Tobey Maguire nel 2002. Successivamente, nel 2012, vediamo nei panni dell’Uomo Ragno anche Andrew Garfield, nel reboot di Marc Webb.

L’accordo stipulato nel 2015 tra Sony Pictures e Marvel Studios ha dato il via all’inserimento dell’amichevole Spider-Man di quartiere nei film del MCU, che hanno visto nel giovanissimo Tom Holland l’interprete giusto a incarnare un supereroe in erba, pronto a inserirsi nel team degli Avengers in Captain America: Civil War.

Tom Holland nei panni di Spiderman

Così Tom Holland è l’ultimo attore ad aver interpretato, a oggi, questo amatissimo personaggio. Come abbiamo accennato poco sopra la sua prima apparizione risale al 2016 nel film Captain America: Civil War. Nel 2017, con Spider-man: Homecoming di Jon Watts i fan hanno modo di esplorare meglio il personaggio, che rivedremo anche in

Avengers: Infinity War nel 2019 e Avengers: Endgame del 2019, entrambi diretti dai fratelli Anthony e Joe Russo. Infine, sempre Jon Watts dirige Holland nel’ultimo film in cui lo vediamo protagonista nei panni di Peter Parker, Spider-Man: Far from Home (2019).

Visualizza questo post su Instagram Homework can’t wait 😝#spidermanhomecoming Un post condiviso da Tom Holland (@tomholland2013) in data: 24 Mar 2017 alle ore 11:01 PDT

Tom Holland, londinese classe 1996, dà un’interpretazione differente e molto distante da quella data precedentemente da altri attori. Infatti, il suo Spider-Man è senza dubbio più giovane rispetto alle altre trasposizioni e anche il contesto in cui opera è diverso, dal momento che si inserisce nel gruppo degli Avengers, con Tony Stark/ Iron Man che gli fa da mentore, garantendo al giovane e anche al pubblico non solo una combo mai vista prima ma anche dei costumi a dir poco funzionali e spettacolari.

Quanto guadagna Tom Holland?

Insomma, non c’è dubbio che Tom Holland è uno degli Spider-Man più amati e rivoluzionari degli ultimi tempi, ma vi siete mai chiesti quanto ha guadagnato per i film della saga? Stando a quanto riferito da alcune classifiche, il 24enne è uno degli attori più pagati al mondo. Di fatto, si è scoperto che il ragazzo per le sue interpretazioni ha incassato, tra l’ottobre del 2019 e l’ottobre del 2020, circa 83 milioni di dollari. Questa classifica è stata stipulata da People With Money che posiziona l’attore al primo posto nella classifica.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO