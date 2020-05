Prophet di Rob Liefeld sta ottenendo un adattamento cinematografico, per gentile concessione di una sceneggiatura del produttore dell’ Arrowverse Marc Guggenheim e Studio 8

Il mese scorso si è diffusa la notizia che Rob Liefeld stava suggerendo un imminente annuncio sul film di Prophet dopo che il creatore di fumetti ha fatto un post su Instagram in cui affermava: “Il film su Prophet è stato allestito allo Studio 8 l’anno scorso e ho parlato a lungo con lo sceneggiatore in queste ultime 2 settimane, mentre la versione cinematografica prende forma. Le cose sembrano davvero buone, i progressi sono estremamente incoraggianti e sono entusiasta che voi ragazzi sperimentiate il nuovo materiale“.

Debuttando per la prima volta nella rivoluzionaria serie di fumetti di Youngblood di Liefeld nel 1992, John Prophet divenne un grande successo nella linea Image Comics degli anni ’90 e 2000. Se Youngblood era la visione di Liefeld di una squadra di supereroi in stile Avengers, Prophet era una versione distorta di Captain America (con un’estetica molto Thor-esca). La sua origine era quella di un senzatetto della seconda guerra mondiale preso e sottoposto agli esperimenti da super-soldato di uno scienziato che viaggiava nel tempo dal futuro. Lo scienziato (Horatio Wells) aveva il compito di creare un’arma vivente per il male, ma invece conferisce al soldato una forte fiducia in Dio e una nobile missione.

Prophet sta però emergendo dalla crio-stasi come arma segreta per aiutare la forza malvagia conosciuta come Discepoli. Ma il destino prende una svolta quando il team di Youngblood scopre e risveglia accidentalmente Prophet nell’era moderna. Diventa così un eroe di questo tempo.

Man mano che la mitologia del personaggio cresceva nei fumetti, John Prophet diventava molto diverso dalla versione originale di Liefeld. In primo luogo, è stato scoperto che ha avuto un’esperienza da Winter Soldier come macchina per uccidere in Vietnam, devastata nella mente. Un reboot del personaggio, creato da Image Comics e dal team creativo composto da Brandon Graham e Simon Roy nel 2010 ha cambiato le cose ancora più drasticamente.

Il reboot vede Prophet fare il suo ingresso nel lontano futuro (10.000 anni fa), col compito di completare la missione in un mondo molto fantascientifico, a base di culture aliene e tecnologia futura. Ha anche fatto esplodere il mito per rivelare che Prophet ha molti cloni che vagano nell’universo, inserendo anche altri concetti di fantascienza.

Insomma, un bel po’ di materiale da rielaborare per Marc Guggenheim.

Deadeline riporta che l’intenzione è quella di costruire un intero franchise attorno al personaggio, il che è piuttosto praticabile. Un film solista potrebbe prendere in considerazione molte delle vite vissute dal personaggio, dalla seconda guerra mondiale alle acclamate storie future lontane. Quel percorso apre le porte a tutti i tipi di altre proprietà di Image Comics, da Youngblood a pezzi dell’universo di Spawn di Todd McFarlane. Fondamentalmente, Guggenheim sta potenzialmente facendo per i film della Image Comics quello che ha fatto usando Arrow come punto focale di un intero universo TV DC.

