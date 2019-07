La star di The Walking Dead Andrew Lincoln reciterà al fianco di Naomi Watts in Penguin Bloom, il prossimo adattamento di Bradley Trevor Greive del bestseller di Cameron Bloom

Penguin Bloom sarà diretto da Glendyn Ivin (Safe Harbor) e scritto da Shaun Grant e Harry Cripps e inizierà la produzione in Australia all’inizio di agosto. Naomi Watts produrrà anche il film insieme a Emma Cooper e Bruna Papandrea, Jodi Matterson e Steve Hutensky di Made Up Stories.

Andrew Lincoln interpreterà Cameron Bloom, marito di Sam Bloom (Watts), in una storia vera su un uccellino che salva una famiglia. Una famiglia fa fatica a venire a patti con un incidente quasi mortale che ha lasciato la madre paralizzata, e deve adattarsi alla situazione, quando arriva un pulcino di Gazza ferito.

Cameron Bloom, Sam Bloom e BTG saranno anche produttori esecutivi insieme a Ricci Swart.

“Siamo rimasti tutti affascinati da questa storia commovente di resilienza, potere della famiglia e speranza“, hanno dichiarato i produttori in una nota. “Siamo entusiasti di avere a bordo il talentuoso Andrew Lincoln per portare la storia di Bloom al pubblico di tutto il mondo“.

Lincoln è famoso per il suo ruolo in The Walking Dead di AMC. Tra gli altri suoi crediti ricordiamo Love Actually e la serie televisiva britannica Teachers.