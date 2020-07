Gli Amazon Studios hanno acquisito i diritti mondiali del debutto alla regia dell’attrice Regina King, One Night in Miami

Il film sarà scritto da Kemp Powers, candidato all’Olivier, basato sulla sua commedia teatrale del 2013, che sarà proiettata al Toronto International Film Festival del 2020. One Night in Miami vede Cassius Clay, Malcolm X, il cantante Sam Cooke e la star del football Jim Brown passare del tempo insieme al Miami Motel. Ambientato nella notte del 25 febbraio 1964, la storia segue un giovane Cassius Clay – prima che fosse conosciuto come Muhammad Ali – reduce dalla sua vittoria su Sonny Liston per il titolo dei pesi massimi, che scioccò l’intero mondo della boxe.

Mentre migliaia di persone affollavano i night club di Miami Beach per festeggiare tutta la notte, le leggi sulla segregazione dell’era di Jim Crow hanno costretto Clay a festeggiare all’Hampton House Motel nel quartiere Overtown di Miami, dove è stato raggiunto dai suoi tre amici iconici. Oltre alla vita privata, discussero anche della responsabilità di essere uomini di colore di successo durante il movimento per i diritti civili. Il mattino dopo, tutti uscirono da quella stanza determinati a definire un nuovo mondo.

“L’entusiasmo di Amazon per One Night a Miami mi rende al contempo umile ed emozionata“, ha dichiarato Regina King in una nota. “Sono onorata di averli come partner nel mio debutto alla regia.”

Il cast di One Night in Miami include Kingsley Ben-Adir (Alta Fedeltà) nel ruolo di Malcolm X, Eli Goree (Riverdale) come Cassius Clay, Aldis Hodge (L’uomo invisibile) come Jim Brown, Leslie Odom Jr. (Hamilton) come Sam Cooke, Lance Reddick (Bosch) come Fratello Kareem, Jasmine Cephas Jones (The Photograph) come Barbara Cooke, Michael Imperioli (I Soprano) come Angelo Dundee e Beau Bridges (Goliath) come Mr. Carlton.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO