New Gods: Ava DuVernay accenna ai personaggi del film DC

Ava DuVernay ha twittato un’immagine che alcuni fan hanno preso per un primo sguardo ai personaggi principali del film New Gods

L’immagine, che potete vedere nel tweet qui sotto, presenta Highfather, il leader del lato “buono” di New Gods. Ad affiancarlo c’è la sua famiglia: il figlio adottivo Orion, i suoi figli biologici Lightray e Scott Free / Mister Miracle e la moglie di Scott Big Barda. In primo piano c’è Metron, uno dei consulenti più vicini di Highfather.

Centrare il film di New Gods intorno alla famiglia reale avrebbe senso nel definire la mitologia dei personaggi, separata dal resto dell’universo DC. Questo è qualcosa che i primi rapporti hanno suggerito essere nell’interesse di Ava DuVernay esplorare con i personaggi. Permetterebbe ai registi di costruire una mitologia per New Genesis e Apokolips, e di introdurre il pubblico ai mondi senza tanti carichi- ma rischia anche di portare somiglianze con Black Panther, Aquaman e persino The Inhumans, tutte opere incentrate sulle rispettive famiglie reali e sui mondi segreti.

Ambientato dopo Ragnarok e la nascita di una nuova generazione di dei, New Gods faceva parte del ciclo di storytelling del quarto mondo di Jack Kirby, insieme a Mister Miracle e The Forever People. La storia contrappone gli dei malvagi di Apokolips, guidati da Darkseid, contro gli dei luminosi e idealistici della Nuova Genesi, guidati da Anziano.

Steppenwolf, il cattivo di Justice League, è uno dei New Gods e lo zio di Darkseid. Tuttavia, il film della DuVernay non sarà correlato ai film DC esistenti e presumibilmente lascerà fuori Steppenwolf o utilizzerà una versione del personaggio più vicina al fumetto.