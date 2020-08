Dopo cinque anni dall’uscita nelle sale di Mad Max: Fury Road, Nicholas Hoult ha svelato come si sia sentito realizzato durante una peculiare scena con Charlize Theron

Il Nux interpretato da Nicholas Hoult è certamente uno dei personaggi più amati di Mad Max: Fury Road, perennemente in bilico tra la figura di eroe e villain, di vittima e carnefice. A distanza di cinque anni dall’esordio nelle sale, il film diretto da George Miller è ancora ben vivido nella mente del pubblico e, a Los Angeles, è stata tenuta un evento speciale che ha visto il titolo action protagonista di una proiezione drive-in.

Alla serata hanno partecipato anche le star Charlize Theron e Nicholas Hoult, i quali hanno risposto a delle domande durante un Q&A moderato da Kyle Buchanan del New York Times. Durante la chiacchierata, Hoult avrebbe ricordato un momento molto particolare sul set di Mad Max: Fury Road, in cui divideva la scena proprio con la Theron, durante un confronto acceso tra i loro due personaggi. L’attore ha dichiarato: “Ho saputo di avercela fatta come attore quando c’è stata la scena in cui mi hai sputato in faccia. Penso di averti chiesto gentilmente: ‘Ti dispiace se ricambio lo sputo’?”

Certamente è un momento molto particolare da segnare fra i traguardi raggiunti durante la propria carriera di attore, ma non c’è dubbio che il set di Mad Max: Fury Road sia stato tutt’altro che ordinario. Le riprese hanno messo a dura prova l’intera troupe, compresi Tom Hardy e Charlize Theron, i quali non sono andati esattamente d’accordo l’uno con l’altra. Dopo cinque anni, tuttavia, i due sembrano essersi chiariti, sebbene difficilmente li rivedremo insieme in un sequel ambientato nel mondo post-apocalittico ideato da Miller. Il personaggio di Furiosa, tuttavia, dovrebbe fare ritorno in un prequel attualmente in cantiere, con il ruolo affidato a una star più giovane.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO