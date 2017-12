Laurence Fishburne potrebbe tornare nel ruolo di Silver Surfer, stavolta però nell’Universo Cinematografico Marvel? Un mese fa quest’idea sarebbe sembrata un’assurdità, ma con l’acquisizione recente della 21st Century Fox, da parte della Disney (un’acquisizione che ovviamente include anche la 20th Century Fox), tutto potrebbe essere possibile, come per esempio l’ottenimento dei diritti de I Fantastici 4, X-Men, e Silver Surfer. L’idea che il personaggio possa apparire, dunque, prima o poi nell’MCU, non è così folle come poteva sembrare.

Concretamente, una cosa del genere, accadrà mai? E cosa più importante… Laurence Fishburne tornerebbe nei panni di Silver Surfer, dopo averlo già doppiato nel film I Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007? Una nuova teoria suggerisce che quanto accennato potrebbe essere in cantiere.

La teoria proviene da un utente di Reddit, atxknicks, e, considerati i recenti sviluppi, non sembra così improbabile. Sappiamo che Fishburne interpreterà Bill Foster/Goliath in Ant-Man and the Wasp. Ma chi ha detto che non possa tornare anche nei panni di Silver Surfer?

“Laurence Fishburne è stato scelto per interpretare Bill Foster/Goliath in Ant-Man and the Wasp, ma durante le varie interviste, ha ammesso di essere giunto alla Marvel con in mente un progetto, che però non poteva essere realizzato. Così, è stato scelto come Bill Foster, e poi sono tornati da lui con qualcosa di grande, che ‘cambierà il mondo’. All’inizio, pensavo parlasse di Bill Foster, ma guardando bene le interviste, in realtà, stava parlando di Ant-Man and the Wasp e le persone sapevano già chi avrebbe interpretato nel film, per cui non c’era bisogno di essere così misterioso e riservato al riguardo. Questa intervista è stata rilasciata poche settimane prima che iniziasse l’accordo Fox-Disney, per cui era improbabile avere già dei rumour che gravitavano attorno alla questione. E se la Marvel avesse richiamato Fishburne per tornare nei panni di Silver Surfer, ragion per cui lui è così misterioso?“.

In effetti Fishburne, nel corso dell’intervista, aveva dichiarato di avere in mente “Qualcosa di veramente grosso” per la Marvel, ma che non poteva andare a buon fine a causa di “questioni legali e burocratiche“. Chissà se, in seguito all’accordo stipulato tra i due studio, queste questioni che impedivano il progetto di Fishburne sussistono ancora.

