Il regista Edgar Wright (Baby Driver – Il genio della fuga, La fine del mondo) ha condiviso la prima immagine ufficiale del suo prossimo film, Last Night in Soho. Si sono concluse le riprese della pellicola, di cui possiamo vedere il primo sguardo su Instagram. Nell’immagine vediamo Thomasin McKenzie: metà della sua faccia coperta, con lo sguardo spaventato. Ecco cosa ha scritto il regista su Instagram.

Questa è la conclusione delle principali unità di ripresa nel io prossimo film, Last Night in Soho. Molti ringraziamenti al mio cast incredibilmente talentuoso con Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Michael Ajao e gli altri da scoprire per voi. Infiniti ringraziamenti alla Working Title, Focus Features e Film4 per il supporto. E certamente ai membri sovrumani della mia crew: sapete chi siete Già tutto l’amore alla mia squadra. Non vedo l’ora per voi di vedere il film, al cinema il 25 settembre 2020.