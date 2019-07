Una fan art creata da BossLogic immagina la star di Brooklyn Nine-Nine Terry Crews nei panni del Re Tritone per il live-action Disney La Sirenetta

Il conduttore di America’s Got Talent ha espresso entusiasmo per il ruolo durante il fine settimana, quando ha twittato la fan art che lo vede in fondo al mare, twittando emozionato, “Il papà di Ariel !!!!” con l’hashtag #ArielsGotTerry.

Il live-action de La Sirenetta Disney, diretto da Rob Marshall, ha scritturato l’attrice e cantante Halle Bailey (Grown-ish) nei panni di Ariel, la principessa sirena che desidera esplorare il mondo umano al di fuori dell’acqua.

Visualizza questo post su Instagram King (Terry) Triton! 👑🐟🤴 @terrycrews #TheLittleMermaid Un post condiviso da Bosslogic (@bosslogic) in data: 7 Lug 2019 alle ore 10:20 PDT

Awkwafina (Crazy & Rich) e Jacob Tremblay (The Predator) si uniranno ad Halle Bailey nei panni rispettivamente di Scuttle e Flounder; la star di Bridesmaids Melissa McCarthy è in trattative per interpretare la malvagia strega sottomarina Ursula. La Disney non ha ancora rivelato chi ricoprirà il ruolo del Re Tritone o del Principe Eric, protagonista maschile del film e interesse amoroso di Ariel… vi terremo prontamente informati!