Jodie Comer è la donna più bella del mondo secondo la scienza: parola di algoritmo!

Jodie Comer – indimenticata Villanelle di Killing Eve – è la donna più bella del mondo. Almeno secondo la scienza. La giovane attrice – di appena ventinove anni – è stata infatti insignita di questo titolo non da una giuria ma da un algoritmo, ideato e sviluppato dal chirurgo estetico Julian De Silva, responsabile del Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery di Londra, un centro specializzato nell’utilizzo della mappatura facciale per trovare la bellezza perfetta.

Jodie Comer è la donna più bella del mondo secondo la scienza

Il modello matematico che ha incoronato Jodie Comer “donna più bella del mondo” prende in considerazione alcuni parametri come la distanza fra le varie parti del viso e le proporzioni di sopracciglia, occhi, naso, labbra, mento e mandibole. Secondo De Silva “Queste nuovissime tecniche di mappatura al computer ci consentono di svelare alcuni misteri su ciò che rende qualcuno fisicamente bello”. Stando all’algoritmo, dunque, il volto dell’attrice guida la classifica con un tasso di corrispondenza al canone del 94,52%. Un risultato vicinissimo alle proporzioni della sezione aurea, valore che dai tempi dell’antica Grecia tenta di misurare la perfezione fisica.

Jodie Comer, però, può contare, oltre che sulla sua bellezza, anche su uno straordinario talento. Dopo aver debuttato con una piccola parte in The Royal Today, diviene la protagonista della minserie Thirteen e della pluripremiata Killing Eve, dove recita accanto a Sandra Oh – Cristina Yang in Grey’s Anatomy. Al cinema, dopo aver partecipato a Star Wars: L’ascesa di Skywalker, conquista la critica con il ruolo di Marguerite de Carrouges nel dramma storico The Last Duel di Ridley Scott, dove riesce a tener testa ad un cast all star formato da Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck. Sempre nel 2021 recita al fianco di Ryan Reynolds e Joe Keery – Steve Harrington in Stranger Things – in Free Guy – Eroe per gioco. Per la parte di Oksana Astankova / Villanelle in Killing Eve ha ottenuto due candidature ai Golden Globe, nel 2020 e nel 2021, e un Emmy nel 2019.

Leggi anche La misteriosa vita di Jodie Comer, tra la storia con il fidanzato e la chimica sexy con Sandra Oh