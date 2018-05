Sylvester Stallone in precedenza ha lasciato cadere degli indizi su I Mercenari 4, e ora è stato confermato il progresso della produzione del film

Quando è uscito nel 2010, il primo Expandables ha rappresentato un’incredibile action movie, con eroi vecchia scuola come Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger che condividevano la scena con nuove star come Jason Statham e Jet Li. E nella tradizione classica dei film d’azione anni ’80, la pellicola ha generato sufficiente violenza grafica per ottenere un Rating R.

Il pubblico ha approvato la formula semi-nostalgica de I Mercenari con la somma di 274 milioni di dollari in incassi mondiali. I Mercenari 2 è seguito, con Schwarzenegger che ha ricevuto una parte rinforzata, raggiungendo fino a 315 milioni in tutto il mondo. Nel frattempo, però, I Mercenari 3 ha iniziato a d apparire stanco, e non è stato di aiuto ai produttori che, con l’apparente ragione di raggiungere un pubblico più ampio, hanno scelto un rating PG-13 invece di un R. Nonostante la minor rendita del terzo film – solo 214 milioni in tutto il mondo – Stallone aveva da tempo lasciato intendere che I Mercenari 4 sarebbe stato comunque fatto (nonostante le sue apparenti battaglie con Millennium Films).

Ora, abbiamo la conferma ufficiale che Stallone non stava mentendo sul quarto sequel. Come riportato da Deadline, I Mercenari 4 ha ottenuto il via libera dopo che la Millennium Films ha raggiunto un accordo molto importante con Dadi per i diritti di distribuzione cinesi del film. Deadline riporta una data di inizio del 2019 per le riprese.

Al momento non conosciamo i dettagli della trama de I Mercenari 4 né abbiamo conferme sul casting. Per la cronaca, Schwarzenegger in precedenza ha detto che non sarebbe tornato al franchise senza Stallone. Ora che il film sembra andare avanti con Stallone in testa, significa che Schwarzenegger tornerà? Nelle menti di molte persone, i precedenti film di Expendables hanno in qualche modo sprecato l’abbinamento tra Stallone e Schwarzenegger, non riuscendo a dare ai fan le scene succose che avevano sempre desiderato. Lo stesso Schwarzenegger disse che non aveva alcun interesse a creare altri film di Expendables a meno che gli scrittori non gli avessero dato altro da fare che recitare una sola battuta.