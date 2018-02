Un nuovo teaser di Gli Incredibili 2 mette al centro il piccolo Jack-Jack e i suoi superpoteri. Il video – diffuso durante i giochi olimpici – raffigura Jack-Jack che si gode un po’ di tempo sul ghiaccio prima di incontrare in stretto contatto con una stone da curling.

L’attesissimo sequel del film Disney / Pixar del 2004 su una famiglia superpotente costretta a nascondere i propri poteri dal mondo, Gli Incredibili 2 è uno dei film più attesi del 2018. I dettagli sul film in uscita sono ancora pochi con, come unico accenno alla trama, il fatto che sarà ambientato subito dopo gli eventi del film originale e che l’azione del film si concentrerà maggiormente su Elastigirl (Holly Hunter), che lascerà a casa il marito Mr. Incredible (Craig T. Nelson) ad occuparsi della cura dei loro figli Violet (Sarah Vowell), Flash (Huck Milner) e Jack-Jack.

Questo secondo teaser è stato pubblicato sull’account Twitter ufficiale ed è visibile qui sotto. Oltre al video, il post conferma i precedenti articoli secondo cui un trailer completo del film arriverà mercoledì 14 febbraio, durante la trasmissione televisiva delle Olimpiadi invernali del 2018.

Incredible focus 💥 👀 Keep your eyes on the Olympics this Wednesday for a special look at #Incredibles2 pic.twitter.com/mWNpkUHUlX

— Disney/Pixar’s Incredibles 2 (@TheIncredibles) 12 febbraio 2018