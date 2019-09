Ecco The Rock nei panni de La Cosa de I Fantastici Quattro, in una concept art gentilemente concessa dal fan artist BossLogic

Dwayne “The Rock” Johnson è una delle più grandi star del mondo, quindi è piuttosto sconvolgente che non sia ancora il protagonista di un grande film di supereroi. Il nome di The Rock è stato nominato per diversi ruoli in DC e / o Marvel per anni, e ha girato attorno all’universo DC Films, essendo stato scelto per il ruolo della nemesi di Shazam Black Adam in un progetto che sta ancora prendendo forma.

Tuttavia, i fan della Marvel stanno solo aspettando che la DC faccia una mossa verso Dwayne Johnson: hanno le loro idee su come The Rock possa adattarsi all’universo cinematografico Marvel. Ad esempio, il fan artist BossLogic vuole vedere The Rock interpretare l’eroe Marvel fatto di Pietre, ovvero La Cosa de I Fantastici Quattro!

BossLogic ha ammesso liberamente di aver realizzato questo concept “per un gioco di parole” piuttosto che come un pezzo significativo per una futura iterazione cinematografica, e, ovviamente, ha rivelato il risultato attraverso il proprio profilo Twitter.

Dato il livello artistico che BossLogic ha raggiunto in passato, questo lavoro da photoshop con le “rocce” sulla faccia della “Roccia” dovrebbe essere preso alla leggera. Detto questo, il concept non è affatto male: questa versione de La Cosa de I Fantastici Quattro sarebbe un cambiamento interessante per il live-action…voi che ne pensate?