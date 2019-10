Elizabeth Olsen si prepara alla Fase 4 del MCU e rivela il suo momento preferito fino ad ora

Elizabeth Olsen sta attualmente promuovendo la seconda stagione della serie di Facebook Watch Sorry For Your Loss ma, nota soprattutto per il suo ruolo di Scarlet Witch/Wanda Maximoff, l’attrice non può far a meno di trovare sempre nuovi momenti per parlare del mondo MCU e del nuovo progetto WandaVision che approderà presto sulla piattaforma Disney+ insieme alla Fase 4 dell’intero universo Marvel. Elizabeth Olsen, infatti, non sarà solo protagonista della serie insieme a Paul Bettany ma sarà presente anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In occasione di un’intervista con Buzzfeed, l’attrice ha rivelato il suo momento preferito durante il lavoro finora svolto ai Marvel Studios.

“Essere capace di controllare Edimburgo”, ha rivelato la Olsen. “Stai controllando una città storica e il centro della città per tutta la notte, e illuminiamo queste cattedrali con il nostro team della fotografia. Stai fotografando qualcosa e vedendo parti della città che non credevi avresti mai avuto visto. E la mia cosa preferita è tutta l’attrezzatura per farmi volare. Ero proprio come se venissi oscillata su tutta Edimburgo, poi tirata giù e lanciata su un materasso da una parte diversa…è stato eccitante. È vera magia quello che tutti sono capaci di fare in questi film.”

WanadaVision è stata finora descritta come un nuovo inaspettato genere per il MCU, “metà sitcom classica e metà spettacolarità MCU.” La serie vedrà anche Kat Dennings (Darcy in Thor e Thor: The Dark World) e Randall Park (Agent Woo in Ant-Man and the Wasp) così come Kathryn Hahn (Spider-Man: Un nuovo universo).