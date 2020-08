In occasione del National Dog Day, Chris Evans ha dedicato un post di Instagram al suo adorato Dodger

In tutto il mondo si festeggia oggi, 26 agosto, la Giornata Nazionale del Cane, dedicata a tutti gli amanti dei fedelissimi animali domestici! Uno dei cagnolini più famosi e amati è senza dubbio quello di Chris Evans, Dodger, al quale la star di Captain America, che fornisce spesso molti aggiornamenti sul suo cucciolo e recentemente ha condiviso il viaggio di Dodger dopo aver subito un intervento chirurgico, ha voluto festeggiare la giornata speciale con un post su Instagram, in onore del suo piccolo migliore amico. CEvans ha condiviso su Instagram alcune adorabili foto di lui e Dodger. Potete vedere il post qui sotto:

Sono stati postati tantissimi contenuti divertenti di Dodger online negli ultimi due anni. Evans aveva già pubblicato una foto emozionante di se stesso con il suo cane il giorno di San Valentino, e il loro bellissimo video di reunion è diventato virale nel 2017.

Essere carino non è l’unico talento di Dodger: sa anche cantare! Non molto tempo fa, Chris Evans ha anche condiviso una foto di Dodger con indossi il famoso maglione di Knives Out.

Oltre a utilizzare i social media per mettere in mostra il suo cane, Evans è stato anche molto esplicito riguardo al suo nuovo sito web politico, A Starting Point. Il sito web vuole essere una fonte del tutto bipartisan che fornisce fatti politici accurati senza alcun tipo di opinione. Mentre l’attore esprime le sue convinzioni politiche sui social media, lui e lo staff del nuovo sito stanno facendo ogni sforzo per rimuovere le opinioni quando forniscono informazioni di parte.

“Non è che io sia specificamente attratto dalla politica. È solo quando ti guardi intorno, cerchi di capire come puoi aiutare“, ha spiegato Chris Evans a PEOPLE. “Devi usare la tua piattaforma per fare di più che ritwittare le cose“, ha aggiunto. “Se l’unica cosa che otteniamo è l’impegno politico di un elettore altrimenti apatico, allora abbiamo fatto il nostro lavoro“, ha spiegato Evans. “Il successo sarebbe portare più persone a votare”.

