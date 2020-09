Il movimento anti-Mulan in seguito alla condizione della protagonista Liu Yifei di un post a sostegno della polizia violenta a Hong Kong

Dall’uscita del live-action Disney Mulan sulla sua piattaforma streaming Disney + il 4 settembre, l’hashtag #BoycottMulan è diventato di tendenza su Twitter e non proviene dal pubblico contrariato per il fatto che sia stato messo a pagamento. Il movimento #BoycottMulan è iniziato l’estate scorsa, quando la sua protagonista l’attrice cinese americana Liu Yifei, ha condiviso un post di Weibo a sostegno della polizia di Hong Kong, che aveva esercitato violenza e brutalità contro i manifestanti pro-democrazia.

Ora, dopo l’uscita digitale di Mulan e in previsione della sua uscita nelle sale in alcune parti dell’Asia, gli attivisti di Hong Kong, Thailandia e Taiwan stanno diffondendo il messaggio #BoycottMulan, così come i loro sostenitori dal resto del mondo. The Hollywood Reporter scrive che “i manifestanti hanno utilizzato l’hashtag per simboleggiare la loro comune missione pro-democratica e le preoccupazioni per la crescente influenza della Cina sulla regione. Nelle ultime settimane, la Thailandia è stata sconvolta dalle proteste di piazza mentre migliaia di giovani chiedono riforme della monarchia del Paese“. A luglio, i manifestanti studenteschi a Seoul, in Corea del Sud, hanno anche protestato contro il film, poiché Yifei aveva fatto sì che la pellicola “arrivasse a simboleggiare il sostegno alla violenza politica piuttosto che i valori progressisti delle sue tematiche“.

L’attivista di Hong Kong Joshua Wong è stato una figura di spicco online nel movimento #BoycottMulan. La sceneggiatrice cinematografica Jingan Young ha scritto della controversia che circonda Mulan per The Guardian e ha twittato il suo sostegno all’hashtag, definendo il film “leale, coraggioso e fedele al PCC“. Il saggio della Young chiarisce che la controversia non riguarda solo l’attività di Yifei sui social media a favore della polizia, ma anche perché il film è stato parzialmente girato nello Xinjiang, una regione in cui gli Uiguri sono perseguitati dal governo cinese. L’attivista Nathan Law sostiene il movimento. Così come il parlamentare di Hong Kong Ray Chan.

