Nel film dei Marvel Studios dedicato a Blade vedremo Mahershala Ali protagonista. Il vecchio interprete, Mahershala Ali, ha così reagito alla notizia

Dopo che durante il Comic-Con di San Diego i Marvel Studios hanno annunciato che verrà sviluppato un film dedicato a Blade, molti fan hanno chiesto a gran voce il ritorno di Wesley Snipes. Ma l’attore che fino ad ora è stato l’unico interprete del personaggio non ci sarà. Snipes ha però rilasciato di recente alcune dichiarazioni a riguardo.

A tutti i diurni che hanno perso la testa fino ad ora posso solo dire di rilassarsi- ha dichiarato l’attore a Comicbook- sebbene la notizia arrivi in maniera sorprendente, va tutto bene. Funziona così il business ed il mondo dell’entertainment. Voglio fare le mie congratulazioni a Mahershala Ali, un fantastico e talentuoso attore che non vedo l’ora di vedere alla prova nei prossimi anni. Lavoreremo insieme prima o poi. Ed ai miei grandi e devoti fan vorrei dire che la vostra dimostrazione di affetto è stata enorme. E non preoccupatevi, questa non è la fine della storia.

Che abbia voluto alludere ad un suo coinvolgimento nel film? Sicuramente non vedremo Wesley Snipes protagonista del prossimo Blade, ma le porte per un eventuale partecipazione dell’attore non sembrano certo essersi chiuse. Staremo a vedere.