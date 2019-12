L’imminente film DC di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha ricevuto un R-rating

La valutazione è apparsa su IMBD, che elenca le ragioni della classificazione di Birds of Prey per “violenza e linguaggio forte diffusi e materiale sessuale e relativo a droghe“. questo darà a Margot Robbie un po’ di spazio in più nel ruolo di Harley Quinn rispetto a Suicide Squad del 2016, classificato PG-13.

“Sentivo di dovermi censurare molto, ovviamente, per adattarmi a una valutazione PG “, ha detto Margot Robbie a ComicBook.com sul set di Birds of Prey della sua prima uscita come Harley. “E molti dei personaggi che esistono nel mondo DC, ad essere onesti, sono piuttosto cupi E molti di loro, ad esempio Cacciatrice, hanno un grave trauma infantile alla spalle, hanno gravi malattie mentali, come Harley, qualunque cosa, ma se sentivo come se non avessimo mai … A volte non puoi davvero approfondire queste cose se devi censurarti. E ho pensato, non sarebbe liberatorio se non dovessimo preoccuparci di questo e provarlo davvero e poi, nell’editing, perfezionare il tono del film“.

Un precedente rapporto suggeriva che Birds of Prey avrebbe avuto una classificazione R, con Warner Bros. più a suo agio con l’idea dopo il successo di Joker. Ma il rapporto affermava anche che non avrà lo stesso tono “nero pece, cupo” di Joker, ma preferirà invece un’atmosfera più “umoristica, animata, avventurosa di una gang di ragazze“.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è interpretato da Margot Robbie, che riprende il ruolo di Harley Quinn da Suicide Squad. Il film presenta anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, ed Ella Jay Basco nei panni di Cassandra Cain, i membri fondatori della squadra di vigilanti al femminile simile a una gang.

Cathy Han dirige il film. Christina Hodson ha scritto la sceneggiatura. La pellicola debutterà nei cinema il 7 febbraio 2020.