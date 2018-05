Implacabile, Avengers: Infinity War riesce a superare gli 800 milioni di dollari incassati al botteghino mondiale in brevissimo tempo

Uscito in molti Paesi, Italia compresa, il 25 aprile, Avengers: Infinity War si è rivelato, come da previsioni, il campione assoluto del Box Office e dopo aver detronizzato Justice League, oltre ad accaparrarsi il titolo di miglior esordio di sempre, il cinecomic dei fratelli Russo può festeggiare un altro traguardo ovvero il superamento degli $800 milioni incassati in tutto il mondo.

Per l’esattezza, sono 808,4 i milioni di dollari incassati da Avengers: Infinity War, dati di martedì alla mano, e ora l’obiettivo è ovviamente quello del miliardo. Il titolo diretto dai fratelli Russo è anche riuscito ad affiancare Star Wars: Il risveglio della Forza come il film più veloce a racimolare $300 milioni in Nord America. In patria, in soli cinque giorni, il cinecomic è infatti riuscito a portare a casa ben $305,9 milioni.

A livello internazionale, nella giornata di martedì 1° maggio, Avengers: Infinity War ha incassato altri $64,5 milioni, portando il totale al di fuori degli Stati Uniti a $502,5 milioni. Non dimentichiamo che da questi numeri manca il mercato cinese, con il film che farà il suo debutto nel Paese asiatico solamente l’11 maggio. Secondo gli esperti, il blockbuster riuscirà a raggiungere il miliardo di dollari entro venerdì o sabato, nel suo decimo o undicesimo giorno nelle sale; un tempo da record, che gli consentirebbe di superare il primato detenuto da Il risveglio della Forza, che ha impiegato 12 giorni per raggiungere la tanto agognata cifra.