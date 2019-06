Nonostante sia a un passo da Avatar e nonostante la nuova uscita nelle sale, Avengers: Endgame potrebbe non riuscire a diventare il maggior incasso della storia

La sfida per la corona continua, con Avengers: Endgame ormai con il fiato sul collo di Avatar per diventare il più grande incasso mondiale nella storia del cinema. La Marvel tenterà il sorpasso grazie al ritorno del cinecomic al cinema, in un’edizione estesa contenente scene inedite, con cui spera di racimolare i $36,1 milioni rimasti per conquistare la vetta, lasciandosi alle spalle il risultato registrato dal blockbuster di James Cameron, fermatosi a $2,788 miliardi.

La vittoria sembra vicina, ma Deadline ha recentemente svelato come non sia detta l’ultima parola e Avengers: Endgame potrebbe doversi accontentare della medaglia d’argento. Sebbene infatti la nuova versione cinematografica dovesse incassare fra i 10 e i 15 milioni di dollari nel corso della prossima settimana, rimarrebbero tra i 22 e i 27 milioni da mettere in tasca, rendendo difficile l’impresa a meno che non si opti per un’ulteriore ritorno nelle sale.

Sono gli stessi esperti nel settore della distribuzione a dare Avengers: Endgame per sconfitto, finendo la sua corsa a pochi passi da Avatar. La ragione principale risiederebbe nei Paesi stranieri. Nonostante il cinecomic abbia fatto bene in mercati europei, il risultato è ben inferiore rispetto a quello registrato dall’avventura ambientata su Pandora all’epoca della sua uscita (in Francia, il film di Cameron ha incassato $175,6 milioni contro i $59,3 milioni del kolossal dei fratelli Russo). Passando all’Asia, la Cina ha contribuito enormemente al successo mondiale di Avengers: Endgame, ma quest’ultimo non sarà proiettato nuovamente nel Paese orientale, per via della sua politica secondo cui i titoli statunitensi non possono rimanere nelle sale per più di 30 giorni.

Dalla sua, Avengers: Endgame ha senz’altro il sostegno dei fan, che nemmeno stessimo parlando di una squadra del cuore, vorrebbero a ogni costo vedere il cinecomic targato Marvel Studios spodestare Avatar. I giochi non sono ancora chiusi e chissà che l’imminente uscita di Spider-Man: Far From Home non faccia fiorire in ancor più spettatori la voglia di immergersi ancora una volta nello scontro fra Thanos e i Vendicatori.