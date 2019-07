Le riprese del live action Akira slitteranno a causa degli impegni del regista Taika Waititi con i Marvel Studios per Thor 4

Gli impegni di Taika Waititi con la produzione di Thor 4 costringeranno il regista a rimandare un lavoro molto importante sul quale si sarebbe dovuto impegnare a breve: stiamo parlando del live action di Akira.

Delle fonti di Variety avrebbero infatti rivelato che Waititi ha messo al primo posto gli impegni riguardanti Thor 4, e la Warner Bros. sarebbe quindi costretta a posticipare le riprese del film tratto dalla trasposizione animata del manga di Katsuhiro Otomo.

L’inizio delle riprese di Akira era previsto addirittura per il prossimo mese. Ma l’annuncio riguardo al coinvolgimento di Waititi in Thor 4, e la conseguente decisione del regista di allontanarsi dalla produzione di Akira, avrebbe colto di sorpresa la Warner Bros. Waititi era infatti impegnato con il casting di alcuni attori protagonisti.

Tutto ciò ritarderà ulteriormente un progetto che aveva già subito numerosi slittamenti, e la cui uscita in sala era prevista per il 21 maggio 2021. A questo punto è molto probabile che verrà spostata la data di uscita di Akira.

Originariamente creato da Katsuhiro Otomo per Young Magazine di Kodansha nel 1982, Akira in seguito ha ispirato l’altrettanto prolifico film d’animazione del 1988, diretto dallo stesso Otomo. La storia è ambientata in un mondo distopico in seguito alla cupa chiusura della terza guerra mondiale. Un capo di banda noto come Kaneda si ritrova coinvolto in una massiccia operazione governativa quando il suo migliore amico inizia a mostrare potenti doni telecinetici…come fare per salvarlo?