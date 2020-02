The New Pope: la colonna sonora della serie TV. Musica per organi sacri

Se la colonna sonora di The Young Pope è divina, quella di The New Pope sa essere a tratti anche dissacrante. Certamente pungente, puntuale e mai scontata, si dimostra in linea con la tendenza di Paolo Sorrentino di usare il Vaticano come palcoscenico in cui far esibire le maschere della natura umana.

In questa nuova stagione della serie TV targata Sky gli autori si sono spinti oltre i limiti, irrorando i racconti di sesso, trasgressione e peccato e sforando ancora una volta la “quarta parete” cinematografica per costruire parallelismi tra finzione e realtà. Così attraversiamo l’egoismo di chi brama il potere, lo sfarzo della Santa Chiesa e l’inutile tentativo di un Papa passeggero di ricondurla alla povertà. Viviamo l’eccitazione di trovarci davanti a un presunto miracolo, la tenera fragilità di Giovanni Paolo III (John Malkovich), la tentazione dei fedeli.

Il racconto elaborato da Paolo Sorrentino insieme a Stefano Bises e Umberto Contarello attraversa l’oceano della blasfemia sulla precaria barchetta della fede lasciando che lo spettatore assapori l’ebrezza di quella santità contaminata da suoni reali, vividi, contemporanei, talvolta spingendolo giù nel baratro misericordioso e giulivo di piani e arpe, come se volesse perennemente ricordargli che si trova in Vaticano, accerchiato da suore e cardinali; e che il suo posto non è nella Basilica bensì lì tra la folla di bellissimi e comuni peccatori che alle volte si ricordano anche di pregare Dio.

The New Pope è dunque un perenne contrasto e trova molti dei suoi punti di luce nella colonna sonora in cui il compositore Lele Marchitelli dà sfoggio del suo stile e della sua eleganza creando tensione laddove occorre, intervenendo con fiati e clavicembalo, talvolta intrufolandosi tra le parole dei protagonisti con note che rievocano la dolcezza amara di un pianto, tanto stridule da volerle fermare; così corpose da volerle ingoiare.

Autore di musiche per svariati programmi TV, Marchitelli vanta nel mondo cinematografico collaborazioni con registi come Carlo Verdone, Giuseppe Piccioni, Renato De Maria, Cinzia TH Torrini, Riccardo Milani e lo stesso Paolo Sorrentino, col quale ha già collaborato in occasione de La Grande Bellezza, accaparrandosi la candidatura come Miglior colonna sonora ai Nastri d’Argento, ai David di Donatello e ai Globi d’Oro 2014.

Come una calda sciarpa la sua musica avvolge i nove episodi di The New Pope, sui quali si adagiano i più disparati brani, perlopiù contemporanei, che andremo a snocciolare insieme.