Simpatico siparietto per Bong Joon Ho agli Oscar 2020, reduce della vittoria di 4 premi per il suo Parasite

Prima che iniziasse la sua autoproclamata notte di bevute dopo aver vinto quattro incredibili statuette per il suo altrettanto incredibile Parasite, e aver scritto così un nuovo pezzo di storia agli Oscar 2020, Bong Joon Ho si è avvicinato alla postazione di incisione della cerimonia per far dare al suo quartetto di statuette i ritocchi personalizzati che meritavano.

Forse avvertendo le dita tremanti dei lavoratori e / o il terrore esistenziale di dover soddisfare un tale ordine urgente, il regista ha proceduto a fare una degna battuta della Hall of Fame sul suo film di successo e, fortunatamente per noi, è stato catturato in video per i posteri. “Mi dispiace tanto per il duro lavoro“, ha scherzato. “Ce ne sono troppi” (riferendosi al numero di Oscar, n.d.r.).

Bong Joon Ho apologizes to the engravers for having too many #Oscars https://t.co/hWATPNesC8 pic.twitter.com/u5XuaKBdki — Variety (@Variety) February 10, 2020

Ma la simpatia, come ormai chiaro a tutto il mondo, non è la sola qualità di Bong Joon Ho, un regista di enorme talento che finalmente – agli Oscar 2020 – ha ricevuto il meritato riconoscimento. Di seguito potete leggere la sinossi del suo Parasite: