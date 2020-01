Le nomination per gli Oscar 2020 sono state appena annunciate e, come sempre, ci sono reazioni avverse in quasi tutte le categorie

Le reazioni avverse alle nomination degli Oscar 2020 riguardano soprattutto alcuni nomi mancanti che sono quasi universalmente concordati come sviste importanti. Quest’anno, insieme a Lupita Nyong’o, Adam Sandler sembra essere uno degli attori che tutti credono avrebbe dovuto presenziare.

Adam Sandler ha realizzato una performance unica nel suo genere in Uncut Gems di Josh e Benny Safdie. È un film sconvolgente ancorato forse alla migliore interpretazione della carriera di Sandler. Molti fan in tutto il mondo sono delusi nell’aver visto che il loro amato Sandman è stato ignorato dagli elettori dell’Oscar, ma Sandler ha fatto di più.

Dopo le nomination, l’attore ha twittato della sua assenza agli Oscar 2020 con una battuta sul fatto di poter finalmente smettere di indossare abiti eleganti per tutti gli eventi di premi. È anche riuscito a intrufolarsi in un messaggio di congratulazioni per Kathy Bates, nominata per il suo ruolo in Richard Jewell.

“Cattive notizie: Sandman non riceve amore dall’Academy. Buone notizie: Sandman può smettere di indossare completi eleganti. Complimenti a tutti i miei amici che sono stati nominati, in particolare la mamma.“

Se non capite il riferimento di Sandler, date un’occhiata a uno dei suoi film più popolari. La foto inclusa nel tweet mostra la Bates in Waterboy, dove interpreta la mamma di Bobby Boucher. Con Sandler snobbato dall’Academy per gli Oscar 2020, è tempo di vedere se manterrà la sua promessa di vendicarsi di tutti per averlo ignorato.

A dicembre, Sandler è apparso al The Howard Stern Show, dove ha detto che avrebbe fatto un film terribile di proposito se non fosse stato nominato per un Oscar.

“Se non ottengo una nomination, tornerò f……….e indietro e ne farò un altro di proposito così brutto solo affinché la paghiate tutti“, aveva detto.

Gli Oscar 2020 verranno assegnati il 9 febbraio.