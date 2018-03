Mila Kunis e Kate McKinnon uniscono le forze in The Spy Who Dumped Me, commedia action di cui è stato svelato il teaser trailer ufficiale

In un teaser trailer dall’incipit degno di un film su 007, inoltriamoci nel divertente mondo di The Spy Who Dumped Me, commedia che vede Mila Kunis e Kate McKinnon nei panni di due amiche si trovano al centro di una pericolosa cospirazione. Il titolo ha recentemente cambiato data di uscita e, secondo Deadline, tale mossa è derivata dalla calorosa accoglienza ricevuta durante una “fenomenale proiezione di prova.”



The Spy Who Dumped Me è diretto e co-sceneggiato da Susanna Fogel, che aveva debuttato alla regia nel 2014 con Life Partners, con protagoniste Leighton Meester e Gillian Jacobs. Il titolo era stato applaudito per il suo ritratto di un’amicizia fra due donne e il nuovo progetto della cineasta sembra puntare sulla stessa strada, condendolo però con il giusto pizzico di azione. La Fogel, che per la TV ha anche collaborato a Mad Men e Mr. Robot, ha già avuto modo di lavorare con Kate McKinnon apparendo tra gli autori del Saturday Night Live. Nel suo nuovo film, dirige un cast che comprende anche Sam Heughan, Hasan Minhaj, Ivanna Sakhno, Justin Theroux, Gillian Anderson e Fred Melamed. Di seguito la sinossi di The Spy Who Dumped Me, nelle sale americane dal 3 agosto.