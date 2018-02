In Outside In Edie Falco è un’insegnante che potrebbe essere innamorata di un suo ex studente: ecco il trailer e il poster del film

The Orchard ha pubblicato il primo trailer e il primo poster poster per il nuovo drama del filmmaker di Humpday – Un mercoledì da sballo e Your Sister’s Sister, Lynn Shelton, Outside In. Scritto da Shelton e Jay Duplass, il film è interpretato da Edie Falco nei panni di una madre e moglie, la cui difesa per uno dei suoi ex studenti ora in prigione (Duplass) gli garantisce la libertà vigilata. L’uomo tenta di tornare nel mondo reale con l’aiuto della donna e della sua famiglia, ma diventa chiaro che il suo rapporto con il suo ex insegnante è più che una semplice amicizia.

Outside In sembra essere un dramma molto intimo e basato sui personaggi, che è qualcosa in cui Shelton è piuttosto bravo. Il suo ultimo film, Laggies, lo ha visto navigare in un territorio più verso la commedia con risultati un po’ misti. Nella sua carriera ha anche diretto alcuni episodi di The Good Place, Casual, Fresh Off the Boat e GLOW. Ma ora è tornato con un nuovo film e sembra piuttosto coinvolgente se ciò che vi piace è lo studio profondo e silenzioso (molto silenzioso) dei personaggi. Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival lo scorso autunno e ha ricevuto recensioni positive, il che è certamente un buon segno.

Potete vedere il trailer di Outside In qui sotto. Nel cast del film troviamo anche Kaitlyn Dever (L’uomo di casa) e Ben Schwartz (Parks and Recreation). Outside In arriverà nei cinema americani il 30 marzo. Non si conoscono i dettagli di un’uscita italiana.