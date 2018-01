Berlino, un protagonista muto e il regista di Source Code: Netflix diffonde il teaser di Mute. Il trailer arriverà il 30 gennaio

Netflix ha pubblicato un teaser trailer per Mute, il prossimo film noir di fantascienza diretto da Duncan Jones (Warcraft: L’inizio, Source Code). Interpretato da Alexander Skarsgård (True Blood, The Legend of Tarzan, Big Little Lies), Paul Rudd (Ant-Man, Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy), Justin Theroux (La ragazza del treno, la serie The Leftovers) e il nuovo arrivato Seyneb Saleh. Potete vedere il teaser qui sotto, diffuso in un tweet ufficiale del servizio streaming. Come annuncia il video, vedremo un trailer completo il 30 gennaio, quindi, state pronti!

Mute prende vita a Berlino, siamo nel futuro, ma abbastanza vicini da sentirci a casa: in questa città rumorosa, spesso brutale, Leo (Alexander Skarsgård) – incapace di parlare a causa di un incidente avvenuto quando era solo un bambino- cerca la sua fidanzata scomparsa, l’amore della sua vita, la sua salvezza, attraverso strade buie, piazze frenetiche e l’intero spettro delle città abitata da ombre. Mentre cerca risposte, Leo si ritrova confuso con Cactus Bill (Paul Rudd) e Duck (Justin Theroux), un paio di irriverenti chirurghi dell’esercito americano impegnati in una missione tutta loro. Questo intenso viaggio fantascientifico dal regista Duncan Jones immagina un mondo di strane valute in cui gli echi dell’amore e dell’umanità valgono ancora la pena di essere ascoltati.

Il film, un prodotto originale di Netflix, è diretto da Duncan Jones, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Michael Robert Johnson (Sherlock Holmes). Stuart Fenegan è il produttore e Charles J.D. Schissel e Trevor Beattie sono produttori esecutivi. Mute arriverà sul servizio streaming in contemporanea in tutti i Paesi in cui è attivo a partire dal 23 febbraio.

