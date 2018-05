Paul Rudd ed Evangeline Lilly tornano nel mondo Marvel nel sequel di Ant-Man dal titolo Ant-Man and The Wasp, ecco il nuovo scoppiettante trailer

Ant-Man and The Wasp vedrà azione per la prima volta il duo ricomposto dal geniale Hank Pym, colui che ha creato il personaggio interpretato da Paul Rudd. Il film è diretto da Peyton Reed e vedrà il suo arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 4 luglio in Italia. Questa volta il villain è il terribile Ghost, un personaggio misterioso sul quale ancora sappiamo molto poco. Di seguito vi lasciamo con la trama ufficiale del film e il nuovissimo trailer.



All’indomani di Captain America: Civil War, Scott Lang è alle prese con le conseguenze delle sue scelte sia come Supereroe sia come padre. Mentre lotta per riequilibrare la sua vita domestica con le sue responsabilità nei panni di Ant-Man, si confronta con Hope van Dyne e il Dr. Hank Pym con una nuova missione urgente. Scott deve ancora indossare la tuta e imparare a combattere al fianco di The Wasp mentre la squadra lavora insieme per svelare i segreti del proprio passato.

Ant-Man and The Wasp arriverà nelle sale dopo Avengers: Infinity War e sarà l’ultimo film Marvel prima dell’arrivo di Avengers 4 in programma l’anno prossimo.