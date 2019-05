MonsterVerse: la timeline dell’universo di Godzilla e King Kong

Il MonsterVerse si prepara a uno scontro epico dopo solo tre film, ma la storia di questo universo cinematografico risale a più di quanto si possa pensare. La leggendaria schiera di creature Toho ha fatto parte di esperienze cinematografiche risalenti agli anni ’50. Fu allora che venne creato un franchising pieno di kaiju, e divenne un successo in quegli anni. Solo cinque anni fa però, la Warner Bros. e Legendary hanno deciso di provare a rifare questo concetto con l’ulteriore aiuto della tecnologia VFX di oggi.

Tutto è iniziato nel 2014 con Godzilla, dove vediamo apparire per la prima volta Organismi Terrestri non identificati, altrimenti noti come MUTO o Titani. Il film è stato un successo al botteghino e ha dato a WB e a Legendary la giusta sicurezza per andare avanti con un universo cinematografico, affrontato in uno strano ordine. Kong: Skull Island è stato il secondo film del franchise ad arrivare al cinema nel 2017, anche se è considerato un prequel piuttosto che un sequel della storia moderna. Ora, con Godzilla II: King of Monsters, riportiamo il MonsterVerse ai giorni nostri.

Con questi salti nel tempo e le lunghe pause tra l’uscita di un film e l’altra, è facile dimenticare o confondere certi dettagli inerenti il franchise. La buona notizia è che la cronologia dei film è abbastanza facile da seguire per i fan occasionali e irriducibili. Le basi della timeline del MonsterVerse si presentano attraverso Kong: Skull Island del 2017, Godzilla del 2014 e Godzilla II: King of the Monsters del 2019. Questa semplice timeline degli eventi dei film del MonsterVerse è veloce e facile da capire, ma in realtà nell’universo c’è molto di più di quanto molti possano pensare. Godzilla ha infatti un romanzo grafico che funge da prequel in cui vengono spiegati in modo dettagliato i precedenti avvistamenti della lucertola gigante. Al contrario, Kong: Skull Island ha ricevuto una serie a fumetti, sequel divisi in quattro parti. Questi materiali di collegamento e l’abbondanza di marketing online hanno sufficientemente arricchito la storia del MonsterVerse. Ecco tutto ciò che è successo.