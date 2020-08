Non solo Dogtooth – 5 film per conoscere il Nuovo Cinema Greco

Chiamatela New Weird Wave, Nouvelle Vague ellenica o, più semplicemente, Nuova Onda: quella greca è una delle realtà più stabili della cinematografia europea. Una storia che trae spunto dal disagio di una nazione in panne, in piena crisi di identità.

La chiamano New Weird Wave, la Nuova Onda “stramba”, e non assomiglia a nulla di ciò che avete visto fino a questo momento. Lo spettro della cinematografia greca si aggira nei festival internazionali da ormai una dozzina di anni, con la sua messinscena respingente e l’incapacità da parte di critica e pubblico di stabilirne in modo univoco i connotati. Nulla che abbia a che fare con la “classicità” dei vari Theo Angelopoulos e Costa-Gavras, ovviamente: la nuova generazione di cineasti ellenici filma per spiazzare, ferire lo sguardo di chi osserva, rimarcando lo smarrimento dell’uomo contemporaneo.

E, soprattutto, per metaforizzare in modo inquietante la quotidianità di un popolo annichilito dalla crisi. L’alfiere di questa rivoluzione è probabilmente Yorgos Lanthimos, il primo a mettere su pellicola la deriva sociale e culturale di una nazione ossessionata da se stessa. I suoi Kinetta (2005) e Dogtooth (2009, portato ora per la prima volta in sala grazie a Lucky Red) sono manifesti, vicende paradossali e disturbanti che rimandano a una poetica votata alla denuncia della perdita di identità. Una bizzarra Nouvelle Vague, forse la più interessante proposta europea degli ultimi lustri, da scoprire e riscoprire attraverso i suoi titoli più rappresentativi.

Tutto il meglio della Nouvelle Vague greca, in 5 film da vedere