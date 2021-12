Fanno danni e sono pronti per farli ancora una volta in Cops 2 – Una banda di poliziotti. Una storia distribuita in due nuovi episodi, la miniserie – sequel della prima stagione di grande successo – con Claudio Bisio verrà trasmessa su Sky Cinema il 6 e il 13 dicembre 2021, anche on demand e in streaming su Now. La commedia poliziesca è stata realizzata da Banijay Studios Italy in associazione con Memfis Film, insieme al sostegno della Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission. Diretta da Luca Miniero – regista di Benvenuti al Sud – la serie racconta la sua storia subito dopo l’arresto di Anaconda, avvenuto nella prima stagione. Il commissario Cinardi e la sua squadra dovranno affrontare nuove indagini: il furto della croce di Sant’Oronzo e l’omicidio di un Visconte. Al fianco di Claudio Bisio troviamo un cast davvero eccezionale. Scopriamolo.

Claudio Bisio è il Commissario Cinardi nel cast di Cops 2 – Una banda di poliziotti

Si chiama Valerio Cinardi è ha lottato, quando era ancora molto giovane, contro la criminalità organizzata, rifiutando la medaglia d’argento per sensibilizzare tutti sul tema delle scorte. Nonostante la carriera brillante, il Commissario ha dovuto fare i conti con gli attacchi di panico a causa dello stress accumulato. Ora lavora nel commissariato di Apulia, sperando in una vita tranquilla prima della pensione.

Cops 2 – Una banda di poliziotti: Stefania Rocca è Margherita Nardelli

Margherita vive per il lavoro e per questo è quasi sempre distaccata con i suoi colleghi e con chiunque la circondi. Nella vita privata è però una donna molto emotiva che ha il desiderio di innamorarsi. Purtroppo anche in questo caso il suo lavoro e l’indole da poliziotta hanno la meglio, dato che durante una relazione purtroppo prende il comando e finisce per rovinare tutto.

Pietro Sermonti e Nicola O’ Sicc

Si chiama Nicola Gargiulo, soprannominato O’Sicc per la sua costituzione fisica. Divide la sua vita divertendosi in commissariato e fumando la sua marijuna terapeutica. Un uomo molto alla mano, che purtroppo non riesce a esprimere i suoi sentimenti, nemmeno con sua moglie Maria anche se la ama davvero molto.

Francesco Mandelli è Benny The Cop

Benedetto detto Benny, vive con sua nonna ad Apulia ed è un fan dei film americani. Proprio questa sua passione lo ha condizionato così tanto, che Benny molto spesso parla con inglesismi messi a caso. Anche se vuole sembrare duro, in realtà è un ragazzo insicuro che non riesce ad accettarsi.

Dino Abbrescia è Tonino nel cast di Cops 2 – Una banda di poliziotti

Tonino gestisce un chiosco di hamburger e panini, luogo di ritrovo dei poliziotti durante la pausa pranzo. Sempre in compagnia del suo bassotto, anche se può sembrare un personaggio secondario, in realtà è una chiave di svolta per la vita di Apulia.

Cops 2: nel cast Giulia Bevilacqua nei panni di Maria Crocifissa

Maria Crocifissa è generosa e forte, amorevole con i suoi figli. Ogni mattina accompagna i bambini a scuola e anche al Commissariato si prende cura degli altri poliziotti, come se fossero suoi figli. Purtroppo però non ha un bel rapporto con suo marito, con cui litiga sempre e che cerca costantemente di far ingelosire.

Guglielmo Poggi è Tommaso

Tommaso è il centralinista del commissariato, che nel frattempo si sta preparando al concorso per cambiare radicalmente la sua carriera. Tommaso è gay, ma tenta di nascondere il suo orientamento – ma senza successo – a causa della mentalità del piccolo paese in cui vive.

Cops 2: nel cast del film Giovanni Esposito è Anaconda

Anaconda è il fratello di Zu Tore e soffre di personalità multipla. Lo troviamo molto spesso mentre dialoga con le sue personalità. Il suo obiettivo è quello di farsi un nome nel giro di spaccio di cocaina e diventare così come Pablo Escobar.

