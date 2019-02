Il mondo della Lego è ormai entrato nell’immaginario comune, i suoi mattoncini, i suoi colori, i suoi personaggi, sono diventati quasi una metafora delle nostre vite che si possono comporre e ricomporre.

La musica inserisce i Lego nei suoi testi, come in Amami o faccio un casino, di Coez, il mondo del cinema non è da meno e omaggia il mondo Lego con una serie di film. Ovviamente in questo calderone non può mancare il mondo del cibo, che negli ultimi anni ha preso ispirazione dai fatidici mattoncini colorati attraverso esperimenti gustosi ed esteticamente sorprendenti.

Il fast food a tema LEGO di Jergs Correa

Nel 2017 nelle Filippine, a Pasig City, un appassionato dei mattoncini assemblabili, Jergs Correa, ha aperto un fast food interamente ispirato al mondo LEGO, il Brick Burger. Possiamo dire addio agli hamburger classici che siamo soliti vedere per rimanere incantati da hamburger che replicano sia nei colori che nell’aspetto i mattoncini giocattolo. Lo stesso avviene per così vassoi e le tovagliette, interamente composti da mattoncini per continuare a giocare mentre si mangia.

Il sapore è lo stesso degli hamburger classici, infatti possiamo vedere nel menù quello con lattuga e pomodoro, quello con il bacon e formaggio, uno con aglio, cipolle e salsa barbecue e così via.

Questo tipo di ristorazione veloce a tema, purtroppo, non è ancora arrivata in Italia, ma è molto reclamata dagli appassionati di questo mondo, soprattutto a Milano, dove sono giunte ormai molte catene di fast food e street food internazionali. Certo c’è da dire che gli esperimenti a tema non mancano neanche nel Bel Paese però!

Tuttavia, nell’attesa che apra un bel Brick Burger anche da queste parti, possiamo trovare dei modi semplici per omaggiare la passione per il mondo LEGO nella cucina di casa nostra.

Dolce, salato, possiamo soddisfare i gusti di tutti.

The Lego Movie e le ricette da replicare a casa: Tramezzini LEGO

Non avremo ancora gli hamburger, ma possiamo avere degli appetitosi tramezzini, una parola che già infonde tranquillità e senso di appetito.

Il classico pasto veloce per chi preferisce una merenda salata o nella pausa pranzo lavorativa non ha troppo tempo per un pranzo a tutti gli effetti. Il suo segreto è il pane bianco, in cassetta, senza bordi, morbido, leggero che si presta a essere farcito con carne o pesce alternati con delle salse e una parte croccante, che può essere una foglia di lattuga o della frutta secca tritata.

Dare ai tramezzini la forma del LEGO è molto semplice: prima di farcire il pane a nostro piacimento, possiamo appoggiarlo su una forma lego, precedentemente disinfettata e pulita. Il vantaggio che questo tipo di pane ha sempre avuto è il fatto di essere facilmente lavorabile e in grado di prendere qualsiasi forma.

Un’altra soluzione è quella appoggiare, aiutandosi con un po’ di burro o delle salsine, dei pezzetti di pane circolari sulle due fette.

Una volta ottenuta la forma lego, possiamo farcirlo ad esempio con una creme fraiche o panna acida, salmone affumicato e avocado tagliato a fettine.

Per gli amanti della carne non c’è nulla di più soddisfacente del grande classico, fette sottili di salame ungherese e burro. Non può mancare anche una versione vegana, con crema di fave e trito di nocciole tostate.

Mattoncini LEGO da mangiare: la ricetta delle caramelle gommose

Dopo il salato, non può mancare il dolce e quindi cosa meglio delle caramelle gommose?! Si possono realizzare in modo molto semplice, con solo due ingredienti: acqua e gelatina.

Una volta che i due ingredienti si fanno scaldare nel pentolino, siamo liberi di utilizzare del colorante alimentare a nostro piacimento per potergli dare i colori originali dei mattoncini che conosciamo.

Oltre a queste ricette, si può dare libero sfogo alla creatività acquistando degli stampi di silicone con la forma dei mattoncini lego, con cui è possibile fare degli sformati sia dolci che salati.

Un plumcake dolce o salato, ad esempio, è un’ottima soluzione per sfruttare tutta la forma del LEGO, dandogli i colori che si preferiscono con gli ingredienti che si usano.

Cake Pops

Cosa sono i Cake Pops? Una vera leccornia semplicissima da fare. Un po’ più complesso, ma molto divertente è preparare dei cake pops che riprendono i personaggi LEGO, in questo caso ancora più vicini al film The Lego Movie 2.

Si tratta semplicemente di sbriciolare del Pan di Spagna di qualsiasi gusto o dei pezzetti di torta e mescolarli con dello sciroppo di frutta o del succo. Si fanno quindi delle palline tonde e si infilano dentro degli stecchini.

A questo punto si fa sciogliere un po’ di cioccolato con del colorante giallo e si fanno passare i cake pops tenendoli per lo stecchino.

Quando tutto è asciutto, si decora con del colorante da cucina nero facendo le espressioni tipiche del mondo LEGO!